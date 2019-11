‘Revolution on Ice’, la magia del patinaje sobre hielo llega al Príncipe Felipe

"Es un proyecto que une el patinaje sobre hielo y la música, y en el que participan patinadores de todo el mundo, compañeros míos de competición, que son campeones del mundo, de Europa, medallistas olímpicos... También incluye música en directo de la mano de Edurne, Belén Aguilera y Carlos Jean. Es un show donde no solo el patinaje y la música están presentes, sino que también estás involucradas las acrobacias... y todo con un hilo conductor que nos acompaña durante toda la representación. Toco muchísimos puntos para provocar sentimientos en las personas que acudan a verlo", expresó ayer el dos veces campeón del mundo Javier Fernández durante los ensayos de ‘Revolution on Ice’, que hoy se estrena en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza (19.30).

La disciplina del patinaje sobre hielo se funde con la música en directo, las acrobacias, la iluminación y el sonido en un montaje perfectamente sincronizado con el objetivo de hacer disfrutar al público durante dos horas. El espectáculo llega a la capital aragonesa tras su estreno en Málaga, el pasado 9 de noviembre, y posteriormente podrá verse en Bilbao, La Coruña y Madrid. Más de 60.000 personas disfrutaron de la primera edición, que comenzó en 2018, y se prevé que en esta segunda lo harán muchas más.

"‘Revolution on Ice’ narra la historia de un niño que quiere conseguir un sueño y de un personaje que le desanima en su empeño por alcanzarlo. Ese es el hilo conductor de todo el espectáculo", reveló el patinador. El show cuenta con un variado programa de números cómicos, acrobáticos, de ritmos lentos y rápidos "para todos los gustos", apuntó Fernández.

Diversión sobre hielo

Sobre el nivel de exigencia de ‘Revolution on Ice’, distinto al de una competición, el deportista explicó que "los nervios son diferentes pero al fin y al cabo tienes el gusanillo dentro porque esto también es un proyecto personal y quieres que todo salga bien. La diferencia es que en competición tienes la exigencia de los requisitos técnicos, que a los jueces les guste el programa... En el show, realmente, lo importante es la diversión. Que tú te lo pases bien y que el público que te está viendo sienta que tú te estás divirtiendo también. En este sentido, tener a los compañeros de toda mi carrera deportiva aquí, conmigo, es un lujo".

El patinador siguió durante la tarde de ayer ensayando, una y otra vez, con el resto de compañeros que participan en la representación y derrochó simpatía y naturalidad. En un inciso, preguntado por su salto y su coreografía favorita comentó que hace bastante tiempo fue uno de los deportistas que puso más cuádruples en el programa. "Pero si tengo que hablar de un programa concreto, aunque no me gusta elegir, sería ‘Guys and Dolls’ (Frank Sinatra) que, según lo que me han dicho, será recordado en la historia del patinaje artístico".