La soprano zaragozana gana el premio El Ojo Crítico 2019 en la modalidad de música clásica

El Premio El Ojo Crítico de Música Clásica 2019, uno de los más prestigiosos en su ámbito, ha recaído este año en la soprano aragonesa Ruth Iniesta. El fallo del jurado destacaba este jueves "la calidad de su voz, su magnífica técnica y proyección, su versatilidad, su extraordinaria capacidad expresiva, musical y teatral".

La noticia del galardón sorprendió a la cantante zaragozana en Florencia, donde está ensayando el papel de la Gilda de 'Rigoletto' que estrenará en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino el próximo día 16. "Es una producción que ya he hecho antes, con la dirección musical de Renato Palumbo -señala la soprano-, aunque nunca la había presentado en Florencia. Es un montaje bastante contemporáneo, una producción muy novedosa en cuanto a estructura escénica". Ruth Iniesta cantará en Florencia durante algo más de un mes, y en su agenda destacan ya varios compromisos internacionales. A principios de año, por ejemplo, volverá a Verona, cuyo festival de ópera puso este verano en pie para aplaudirla en una de sus actuaciones. En 2020 interpretará la Lucia de 'Lucia de Lammermoor', en una producción que cuenta con la dirección de Andriy Yurkevych y se representará en el bellísimo Teatro Filarmonico de la ciudad italiana. Luego llegará la Madama Cortese de 'Il viaggio a Reims' (Palau de les Arts, Valencia, febrero-marzo) y una ópera muy especial.

"Voy a estrenar una obra nueva -señala-, un 'Amleto', una ópera de Franco Faccio, compositor veronés que murió joven. La ópera se ha recuperado recientemente". La obra, con libreto de Arrigo Boito basado en el 'Hamlet' shakesperiano, se estrenó en 1865 y ha estado 'perdida' durante 130 años. El reciente hallazgo de un juego de partituras hizo posible que volviera a representarse en 2014. Además, en julio dará vida a Lisette de 'La rondine' en el Teatro de San Carlo de Nápoles.

"Me encuentro muy bien, en un momento tranquilo de mi vida y con la voz estupendamente -señala-. Eso me permite abordar con comodidad cualquier papel. De momento no me planteo ningún reto. No paro en casa, estoy muy feliz, afianzándome en papeles que ya he cantado y que voy haciéndolos más míos... A ver qué me surge para los próximos años. Quiero mantenerme en el bel canto. En el futuro sí me gustaría cantar 'La fille du regiment', 'Romeo y Julieta' o 'Manon'". Mientras llega ese momento sigue preparando la Gilda que va a cantar en los próximos días.

El jurado del Premio Ojo Crítico, en su fallo, ha valorado además “la inteligencia en la planificación de su carrera de la cantante zaragozana. "Ruth Iniesta ha destacado en los ámbitos de la ópera, la zarzuela, el oratorio, la opereta y el musical. Ha actuado ya en algunos de los mejores escenarios y su trayectoria futura está destinada a crecer desde el punto de vista artístico y personal”.

El jurado lo integraban Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real; Fernando Velázquez, compositor y Premio El Ojo Crítico de Música Clásica 2012; Raquel García-Tomás, compositora y Premio El Ojo Crítico de Música Clásica 2017; Félix Palomero, director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España; Ricardo de Cala, colaborador de El ojo crítico especialista en música clásica; Carlos Sandúa, director de Radio Clásica, y con voto conjunto: Alberto Martínez Arias, director de El ojo crítico, y Berta Tapia Zamora, responsable del Área de Cultura de los Servicios Informativos de RNE.