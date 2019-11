Zaragoza improvisa, en precario por la inseguridad presupuestaria

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene a las compañías teatrales locales en pie de guerra. Si en la mañana de este miércoles 20 de ellas denunciaban en rueda de prensa su exclusión de la próxima cabalgata de Reyes, uno de sus compromisos ‘fijos’ anuales, por la tarde la inauguración de Zaragoza Improvisa se convertía también en un acto reivindicativo; en este caso, para denunciar que aún no se han adjudicado las ayudas anuales a las artes escénicas, lo cual ha forzado a cercenar el programa de este exitoso encuentro nacional.

Zaragoza Improvisa, que organiza la compañía Teatro Indigesto, es la cita anual más importante en España para las denominadas artes escénicas instantáneas, cada vez con mayor pujanza en la capital aragonesa y también en otras ciudades del país. Comenzó ayer en el Teatro del Mercado su séptima edición, que se desarrollará hasta el próximo domingo allí y en el Centro Cívico Almozara, el Centro de Danza y el Juan Sebastián Bar. La mayor parte de los espectáculos que estaban previstos no podrán hacerse por la falta de presupuesto. La celebración del encuentro el próximo año queda en el aire.

"A 6 de noviembre, aún no han salido las adjudicaciones de los 100.000 euros de ayudas para las artes escénicas que hay que repartir este año. Tenemos un proyecto solvente, que es bueno para la cultura de la ciudad, pero así no podemos llevarlo adelante como estaba previsto. Iban a venir artistas de otras 22 provincias y solo podrán venir de dos: de Granada, la compañía La Tetera, y de Madrid, Al Tran Tran. Hemos tenido que anular lo demás porque no podemos asumir el riesgo económico desde la organización", explicó Encarni Corrales, actriz y directora de Teatro Indigesto. "Lo nuestro es más que una pataleta o un enfado, es una decepción porque, después de siete años de esfuerzo, no encontramos el apoyo del Ayuntamiento. Y eso a pesar de que hay un dinero reservado para las ayudas", añadió.

Zaragoza Improvisa se ha hecho un hueco en la programación cultural anual de Zaragoza, además de ser referente nacional. El año pasado contó con un presupuesto de 26.000 euros, de los que algo más de 16.000 se cubrieron con las ayudas municipales, mientras que el resto llegaba de las taquillas, de la aportación de Teatro Indigesto y de patrocinios, según Corrales. Hubo 43 participantes invitados –6 de ellos venidos de Colombia–; este año serán solamente 8. Acudieron a ver los espectáculos unas 1.500 personas.

Posible mudanza

La organización del encuentro, que estuvo respaldada en su comparecencia de este miércoles en el Mercado por otras compañías aragonesas y se quejó también de que se le haya impedido realizar en el Teatro Principal una presentación ante los medios de comunicación (como se hacía en ediciones anteriores), aseguró que no sabe si en próximos años podrá mantener Zaragoza Improvisa. "Si no nos apoyan aquí, buscaremos otro sitio, en Huesca, en Teruel o donde sea, pero es una pena", insistió Encarni Corrales, quien, en todo caso, aseguró la calidad de Zaragoza Improvisa en esta séptima edición.

El encuentro sigue hoy con una sesión matinal y otra vespertina reservada a los participantes. De viernes a domingo, habrá espectáculos abiertos al público. "Aunque no haya tanta cantidad, va a haber mucha calidad. La gente que venga se lo va a pasar bien, va a reírse, a sorprenderse, pero el ciudadano también tiene derecho a saber lo que está pasando, que todo nuestro esfuerzo está en peligro por una mala gestión en Zaragoza Cultural", concluyó.