Cinco series y películas para fans de 'V de Vendetta'

Fueron los alquimistas de la China del siglo IX quienes mezclando carbón vegetal, azufre y nitrato de potasio, dieron con la receta de la pólvora. Pero poco tiene que ver su origen con que en algunos lugares del mundo, el 5 de noviembre sea conocido como el 'Día de la pólvora'. De hecho, dicha denominación no bautizó esta fecha del calendario hasta principios del siglo XVII, cuando un grupo de católicos contrarios al régimen inglés, cuyo máximo exponente era el rey Jacobo I, encabezados por Guy Fawkes, trataron de terminar con la vida del monarca y de la corte de aristócratas mediante un atentado durante la apertura de Estado británico que se celebraba, precisamente, el 5 de noviembre de 1605. Pero los conspiradores fueron descubiertos antes de llevar a cabo su gran golpe, y el plan de dinamitar a su majestad y al resto de representantes se zanjó con la ejecución de la mayoría de los insurrectos. Desde entonces, unos versos recuerdan la rebelión de Fawkes y sus seguidores:

"Remember, remember! The fifth of November, the Gunpowder treason and plot; I know of no reason why the Gunpowder treason should ever be forgot!"

Que, traducido, y abandonando la rima, sería algo así: "Recuerden, recuerden el cinco de noviembre, conspiración, pólvora y traición. No hay razones por las que la conspiración de la pólvora debería ser olvidada"

Sobre esta historia real, conocida como la conspiración de la pólvora, el escritor Alan Moore inspiró al personaje protagonista de su cómic 'V de Vendetta', publicado a finales de los 80 y que daría el salto a la gran pantalla unos años más tarde, en 2006, con Natalie Portman y Hugo Weaving entre su reparto, dirigidos por James McTeigue.

La película, de tintes distópicos, así como la máscara y su alargada sonrisa, se convertirían en un símbolo social de rebelión contra el poder, que se ha replicado entre numerosas manifestaciones desde entonces.

En el 414 aniversario de la conspiración real, aprovechamos para recomendarte una lista de historias sobre revolución, rebelión, distopías, venganza y libertad para añadir a la tuya.