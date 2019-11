Mediapunta: el grupo zaragozano que apadrina Carolina Durante

La amistad entre Carolina Durante, una de las bandas con más proyección de la escena musical española (estaban nominados al premio MTV que finalmente se ha llevado Lola Índigo), y los zaragozanos Mediapunta no es larga pero sí intensa. Surgió no hace ni dos años, en un bar de Pamplona, donde los aragoneses, entonces bajo el nombre de Los Crápulas, teloneaban a unos por aquella época aún bastante desconocidos Carolina Durante. Después, los madrileños triunfaron con éxitos como 'Cayetano' y alcanzaron una repercusión que no limó un ápice su buena relación con sus colegas de Zaragoza. Convertidos de facto en teloneros habituales de Carolina Durante en Navarra y Aragón, la relación personal y profesional entre ambas propuestas musicales ha dado un paso más: desde abril comparten discográfica, Sonido Muchacho.

El fichaje ha supuesto una revolución en la banda formada por Francho Pastor Algora, Francho Asensio, Adrián Escolano, Dani Sanz y Rafael Bermúdez. Para empezar, han cambiado de nombre: de Los Crápulas a Mediapunta. Si pasaron a formar parte del catálogo de Sonido Muchacho en abril, en agosto ya estaban grabando en Cádiz en los estudios de Paco Loco. Por ellos han pasado muchos nombres conocidos de la escena musical española: Nacho Vegas, Hinds, Sexi Sadie... Y algún que otro zaragozano más, como Enrique Bunbury o La Costa Brava.

De esa experiencia sureña nació 'Amor olímpico', un EP de cuatro canciones aún sin fecha de lanzamiento, pero que ya tiene un videclip, 'Fantasmas'. Fue grabado el pasado septiembre, bajo el paraguas de Sonido Muchacho y con la dirección de Diego Disco Rosa, con experiencia en la materia por sus trabajos para La Bien Querida o Cariño.

Mediapunta contó para este bautismo profesional en el mundo de los videoclips con una colaboración muy especial, la de Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante. "Estuvo encantado con la idea desde el primer momento", recuerda Francho Pastor, autor de las letras y las melodías de Mediapunta. "Carolina Durante estaban actuando en el festival DCode y acudimos a la puerta. Diego salió y rodamos el videoclip allí mismo", recuerda.

'Fantasmas' da una vuelta de tuerca a las experiencias que Francho Pastor compartió con otro Francho, Asensio, cuando ambos regentaban uno de los bares musicales por excelencia de la noche zaragozana: el Candy Warhol. "El tema va de esa gente que va más borracha de la cuenta y que no se comporta como debe en los bares. La letra es algo así como un ajuste de cuentas con ellos, todo lo que les diríamos".

Quienes quieran escuchar en directo a Mediapunta, por lo menos a corto plazo, tendrán que tener ya la entrada para su concierto en Zaragoza, ya que están agotadas. Será en Las Armas, el 21 y el 22 de diciembre, como teloneros, claro, de Carolina Durante. Allí, la banda local presentará 'Amor olímpico' y algún que otro tema que guarda en cartera.