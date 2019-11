El estilo de los MTV: delirio brilli-brilli en la guerra de la extravagancia

Que las alfombras rojas de los premios musicales son terreno abonado para la extravagancia no es nada nuevo. Este domingo, la entrega de los MTV europeos en Sevilla no fue una excepción. Si bien hubo algunos trajes interesantes -con mención especial a las representantes españolas-, la noche se convirtió en un delirio brilli-brilli en el que la falta de tela de algunos modelitos compitió con otros de decidido estilo deportivo, cuando no chandalero, sobre todo entre los hombres.

Noa Kimel, Roksana Vegiel y Nicole Scherzinger, deslumbrantes, literalmente. Jon Nazca/Raúl Caro Cadenas/Reuters/EFE

Mruv, J Mena y Jasmine Sokko. Jon Nazca/Raúl Caro Cadenas/Reuters/EFE

La zaragozana Eva Amaral fue de las más acertadas, con un vestido corto de noche, que le dejaba un hombro al aire y que, en el otro se adornaba con una manga semiabullonada. El tejido, vinilado, con reflejos irisados, le daba el toque festivo y audaz a la prenda. También de negro, con aire más romántico, la actriz Paz Vega jugaba en casa con un Dolce & Gabbana con topos dorados.

También los topos protagonizaron el traje de Rosalía, que está abonada a una de las marcas que mejor combina el riesgo y la moda: Balmain. La estrella internacional visitó para la alfombra roja un terno que le dejaba el estómago al aire y que combinaba 'polka dots' en negro y blanco. El toque modernísimo se lo daba la hechura, muy amplia, lo que en términos de moda se conoce como 'oversize'. La catalana, la verdad, puede con todo.

Rosalía (de Balmain), Leomie Anderson (de Iris van Herpen) y Andrea Duro (de Guiseppe de Morabito). Jon Nazca/Raúl Caro Cadenas/Reuters/EFE

Mención especial también para otra española, la actriz Andrea Duro. Llevó un smoquin con pajarita muy femenino que firmaba Guiseppe de Morabito. O Leomie Anderson. La modelo de Victoria's Secret dejó al personal boquiabierto con un espectacular vestido con guiños al origami, de alta costura, obra de la marca Iris van Herpen.

Dua Lipa hizo dúo de aciertos. Primero, con un traje, también 'oversize', como el de Rosalía, pero en su caso en tonos morados y con indudable toque noventero. Después se enfundó un modelo de Dion Lee Style, en negro y con cinchas de cuero: 'lady' renovada y malota por el mismo precio.

Dua Lipa, en los MTV europeos celebrados en Sevilla. Jon Nazca/Reuters

Pero si un estilo brilló, y nunca mejor dicho, en la alfombra roja sevillana fue el brilli-brilli. Hubo para todos los gustos. Metalizados, vestidos joya, y terribles, como el de J Mena, 'strass'... Deslumbrantes para bien, como el traje de Gonçalo Peixoto que lució Rita Pereira, o para mal: casi todos.

La jaquesa de adopción Georgina Rodríguez acudió también de la mano de Cristiano Ronaldo luciendo un vestido de uno de los diseñadores más controvertidos del momento, Jacquemus. La marca de Simon Porte es tan cotizada como cuestionada entre los amantes de la moda.

Rita Pereira, Ava Max y Evelona y Spiker. Jon Nazca/Raúl Caro Cadenas/Reuters/EFE

Georgina Rodríguez, de Jacquemus, y su pareja, Cristiano Ronaldo. Raúl Caro Cadenas/EFE

También hubo momentos más Disney, aunque con el toque MTV. Por un lado, Becky G, que lució una de las colaboraciones de la cadena H&M con grandes modistos. En este caso, Giambattista Valli. O Lola índigo, con un vestido rosa, uno de sus colores bandera, en este caso diseñado por Victor Von Schwarz.