Zaragoza se integra en los Premios Lux del Cine Europeo

Zaragoza ha sido elegida como una de las 25 ciudades que integran los Premios Lux del Parlamento Europeo. Dicha institución comunitaria concede anualmente y desde 2007 estos galardones para apoyar la producción y la distribución de películas europeas. Se trata de una distinción cinematográfica donde los diputados europeos premian aquellas películas que ilustren la universalidad de los valores europeos, la diversidad de la cultura europea y promuevan la reflexión sobre la situación política y social actual. Su objetivo es ayudar a que las películas europeas se distribuyan más allá de sus fronteras nacionales y puedan competir mejor con el dominio del cine norteamericano.

Las películas finalistas son subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea para su posterior proyección en los cines de toda Europa durante los Lux Film Days. El Parlamento Europeo y el Premio de Cine Europeo Lux, en colaboración con el Programa Europa Creativa y la Red Europa Cinemas, organizan este evento en toda la Unión Europea.

25 ciudades europeas podrán disfrutar de las finalistas en proyecciones simultáneas: las películas serán así proyectadas al mismo tiempo en diferentes cines europeos. Esto permitirá conectar a las audiencias, que vivirán también discusiones interactivas en directo con los cineastas tras el visionado de las películas.

Zaragoza se suma este año por primera vez a estas jornadas simultáneas de cine europeo, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de la ciudad, Zaragoza Cultural y el Cine Cervantes.

Las películas finalistas de esta edición son: ‘El Reino’, de Rodrigo Sorogoyen (Francia-España), ‘Cold Case Hammarskjöld’, de Mads Brügger (Dinamarca, Noruega, Suecia y Bélgica) y ‘God Exists, Her Name Is Petrunija’, de Teona Strugar Mitevska (Macedonia del Norte, Bélgica, Eslovenia, Croacia y Francia).

Dos de los tres títulos finalistas serán proyectados en el Cine Cervantes de nuestra ciudad con este calendario: el jueves 7 de noviembre será el turno de ‘El Reino’, de Rodrigo Sorogoyen, y el viernes 8 de noviembre se proyectará ‘Cold Case Hammarskjöld’, de Mads Brügger. Ambas sesiones arrancarán a partir de las 20.00, con acceso libre hasta completar aforo. Al finalizar las proyecciones tendrá lugar un debate retransmitido en ‘streaming’ con los directores de las películas y participación del público.