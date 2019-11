'Jotatón'': un disco grabado en Hecho que mezcla jota, lengua chesa y reguetón

"Si yes un maseta con recia molleta y la te quies tirar, lo has bien fácil, saliendo de la ciudá. Más triballar, menos rondar. Viene t'aquí. Que podrás seguir picando entre horas, pillar color de mora. No pienses más y chomeca con mí". Esta es la estrofa inicial, en cheso, de 'Chomeca con mí', una de las nueve canciones que componen 'Jotatón', un disco que mezcla ecos de la jota, lengua chesa y reguetón que hoy se presenta donde se produjo y se grabó: en Hecho. En él también hay laúdes, guitarricos, bandurrias y hasta se escucha tocar al organista de la localidad pirenáica. El trabajo, producido por el músico pamplonés Pablo Villafranca, en colaboración con gentes del pueblo (que han compuesto, cantado y protagonizado los videoclips de algunas de las canciones), es fruto de las residencias artísticas propuestas este verano por el Festival Lo Mon Contemporáneo que, esta noche de viernes, se presentan en el pueblo con una gran fiesta.

En Lo Mon han participado también los artistas Nacho Arantegui y Mariam Kvirikashvili, que presentan obras performáticas y conceptuales, y el escultor Alberto Martínez. A todos se les pidió, según explica la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Hecho e impulsora del certamen, Elena López Barrachina, "que sus trabajos tuvieran mucho que ver con la naturaleza y el entorno y que participará la gente del pueblo".

Dicho y hecho, Pablo Villafranca, que lleva años produciendo músicas relacionadas con ritmos urbanos como el rap, el trap y el reguetón, decidió para su proyecto seguir investigando en esta línea, pero conectándola con el folclore local, particularmente, con la jota.

Durante el tiempo de su estancia en la localidad pirenaica, del 20 de agosto al 15 de septiembre pasados, tuvo la oportunidad de contactar con gentes del mundo de la jota y jóvenes y mayores del pueblo, que le ayudaron a componer varias de las canciones que ahora forman parte del disco 'Jotatón'. "Creo que el reguetón es de las músicas que más tienen que ver con el folclore", explica Villafranca a HERALDO. "Porque tiene un ritmo muy abierto". Proveniente de la música 'indie-pop', con grupos como Tremenda Trementina, el pamplonés vio en otros géneros como el rap "la música de las clases populares, nada elitista, que permite que gente sin particulares conocimientos musicales pueda improvisar a partir de un ritmo".

Los veinteañeros chesos Javier Martín y Carmen Gárate son, por ejemplo, dos de los cantantes y compositores de uno de los temas más bailables del disco: 'Chomeca con mí', una pegadiza melodía con letras llenas de humor que anima a cambiar la vida en la ciudad por la del campo y que, además, es en lengua chesa. Chomecar es una palabra que significa cavar, pero que tiene un sentido también figurado: sería algo así como "arrímate a mí". De la canción también se ha hecho un videoclip realizado por Martín Gutiérrez. Javier y Carmen, que son primos, ponen su voz asimismo a un poema de otra chesa, Rosario, una suerte de sátira sobre la vida cotidiana en Hecho.

Pablo Villafranca trabajando con las estudiantes de Bachiller con las que ha compuesto 'Andaluz del Pirineo'. Heraldo.es

También han colaborado en el disco, que en parte se grabó en el cine del pueblo, cinco estudiantes de primero de Bachillerato: Daniela, Elisa, Marina, Eva y Teresa, quienes interpretan 'Andaluz del Pirineo'. Con bien de autotune y con desprejuiciados mimbres de 'hitazo', las jóvenes cantan letras que dicen cosas como "las chesas resplandecen en la disco, siempre a lo mismo, que todos quieren que les paguen un traguito, pero no quieren más machitos". A lo largo del proyecto se unieron otras voces foráneas, como la de Amaia Tirapu, de la banda Kokoshka, bien conocida la escena nacional de la música independiente. Ella, por cierto, estará esta noche del viernes en Hecho, cantando en la presentación del disco.

'Jotatón' combina todas estas singulares canciones con otras instrumentales. En él, asimismo, el productor Pablo Villafranca se ha apoyado en dos tipos de jotas. Por un lado, en algunas del Alto Aragón, "más alegres", y en otras de la Ribera del Ebro, también navarras, con una cadencia más melancólica.

El Festival Lo Mon Contemporáneo nació este pasado verano con la idea de recuperar la esencia de las potentes residencias artísticas que se desarrollaron en los años 70 en Hecho y que daban a la localidad un ambiente internacional. En 2019, explica Elena López Barrachina, la idea está siendo la de "impulsar una experiencia multidisciplinar, muy relacionada con la naturaleza y el entorno".

Además de 'Jotatón', de Lo Mon quedarán en Hecho la instalación conceptual de Mariam Kvirikashvili, realizada en colaboración con albañiles locales; una obra performática de Nacho Arantegui que, por motivos climatológicos se realizará en Siresa en lugar de en la Selva de Oza, donde estaba previsto, y una escultura en piedra de Alberto Martínez, también situada en Oza.