Vuelve este lunes la Fiesta del Cine con películas de estreno a 2,90 euros

Los cinéfilos que aún no hayan visto películas como 'Mientras dure la guerra', 'Downton Abbey', 'Joker' o 'Zombieland: mata y remata', tienen la posibilidad de verlas los próximos tres días por solo 2,90 euros si acuden a alguna de las 3.069 pantallas que celebran la Fiesta del Cine.

NOTICIAS RELACIONADAS Fiesta del cine: así debes acreditarte para disfrutar de los últimos estrenos por menos de tres euros

Es la decimoséptima edición de una fiesta que nació para motivar a los espectadores a ver las películas en pantalla grande, una iniciativa organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que cuenta con el apoyo de 351 cines de toda España.

Para participar en la Fiesta del Cine, los espectadores deberán seguir los trámites habituales en ediciones anteriores, empezando por conseguir su acreditación en la web oficial www.fiestadelcine.com.

A partir de este domingo mismo, los interesados podrán adquirir sus entradas, aunque exclusivamente por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, y a partir de mañana, primer día de la Fiesta del Cine, también en taquilla.

Esta nueva edición contará con una cartelera especialmente diversa en cuanto a géneros y nacionalidades de las películas que estarán disponibles durante los tres días del evento.

Por ejemplo, el cine español, que estará representado por títulos recién estrenados, como '@buelos: nunca es tarde para emprender', 'El asesino de los caprichos', 'El silencio de la ciudad blanca', 'El viaje de Marta (Staff only)' o 'Mientras dure la guerra'

Y también es una oportunidad de ver antes de su estreno el 31 de octubre 'La trinchera infinita', la nueva película de los creadores de 'Handia' y 'Loreak', la primera que los vascos ruedan en castellano y fuera de Euskadi, que se podrá ver solo en una treintena de salas y en horarios concretos.

También estarán disponibles títulos europeos como: 'Adults in the room', la última de Costa Gavras; 'Downton Abbey', 'Pequeñas mentiras para estar juntos' y 'Tan cerca, tan lejos', entre otras.

Sin olvidar los últimos lanzamientos de Hollywood que siguen en cartelera, como 'Abominable', 'Ad Astra', 'Día de lluvia en Nueva York', 'Géminis', 'It Capítulo 2', 'Joker', 'La familia Addams', 'Maléfica 2: Maestra del mal', 'Noche de bodas', 'Secretos de estado' y 'Zombieland: mata y remata' entre otras.

Además, los cines Golem, que participan en la Fiesta del Cine, instalarán estos días una carpa informativa de la película 'Sorry we missed you', la última de Ken Loach, en la que darán información sobre los temas sociales y laborales que aborda el realizador británico en esta película, que llegará a los cines españoles el día 31 de octubre.