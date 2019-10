Santiago Segura y Elena Sánchez presentarán los XXV Premios Forqué

El actor, cómico, director y productor Santiago Segura y la periodista y presentadora de TVE Elena Sánchez serán los encargados de conducir la XXV edición de los premios cinematográficos José María Forqué, cuya ceremonia de entrega se celebrará el sábado 11 de enero en Madrid.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha señalado que estos galardones debían volver a su "casa", a una ciudad "tan cinematográfica" como Madrid por su 25 aniversario, después de entregarse los últimos tres años en Sevilla y Zaragoza, que repitió en 2018 y 2019.

No es la primera vez que ambos presentadores se encargan de conducir una gala. Segura lo hizo el año pasado en los Premios Latino junto a la actriz mexicana Cecilia Suárez ('La casa de las flores') y a Sánchez se la puede considerar veterana en la presentación de estos premios al ser su tercer año consecutivo, aunque en las anteriores tuvo como acompañantes a Boris Izaguirre y Edu Soto.

Ambos se han mostrado felices y contentos por esta oportunidad que les ha dado la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA): "Me gustan que los premios vuelvan a casa, yo soy de Madrid, por lo que me pilla más cerca, así no me tengo que mover", ha bromeado Segura.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el actor y cantante Miguel Ángel Muñoz, junto a Almeida y a Sánchez han presentado esta nueva edición de los Forqué que acogerá el Palacio de Congresos de Madrid el 11 de enero de 2020.

Cerezo ha explicado que los premios no pueden "estar en mejor forma" después de 25 años. "La primera edición de los premios fue en 1996 y se celebró en el Ateneo de Madrid. A partir de ese año tuvimos que ir cambiando de localizaciones primero, y de comunidades después, porque todos lo lugares se nos quedaban pequeños de toda la gente tanto del mundo del cine como de fuera que quería asistir".

Considerados la antesala de los Goya, el presidente de EGEDA afirma que lo que distingue a los Forqué de otros premios es que son un anticipo de lo que va a pasar en los siguientes: "Lo que pasé en los Forqué es un reflejo certero de lo que saldrá en los otros premios cinematográficos españoles".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido recalcar que este año el cine español "tiene muy buena cosecha" y que parte de ella se ha rodado en Madrid. "Animo a los profesionales del cine a que sigan retratando la ciudad, que incluyan en sus historias a los madrileños, su sociedad abierta, así como los rincones tan bonitos que ofrece la capital", ha declarado.

Tras 24 ediciones, los Forqué se consideran como uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de la industria del cine español y, actualmente son una cita obligada para todos los profesionales del sector: actores, directores y productores.