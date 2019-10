Albarracín acoge la fotografía de autor

Con su XIX edición, que ayer se inició en la ciudad turolense, el Seminario de Fotografía y Periodismo regresa avalado por su rotundo éxito, año tras año, siendo valorado como el mejor y más reconocido dentro de su disciplina. Buena prueba de ello son las más de 130 personas que asisten, llegadas de todas las provincias españolas e incluso del Noruega.

Y todo ello es gracias a la dirección de Gervasio Sánchez, que acaba de regresar de Afganistán; de su colaboradora Sandra Balsells y, cómo no, del esfuerzo del personal de la Fundación Santa María, con su director-gerente, Antonio Jiménez, al frente.

La programación diaria del seminario alterna las sesiones teóricas con las prácticas, análisis de trabajos de los alumnos y proyecciones audiovisuales. Se trata de un intenso programa de trabajo que ha obtenido excelentes resultados desde su inicio. La incorporación en los últimos años de talleres de autor específicos, ha aumentado, aún más, el interés de los participantes. Este año van a cargo de Jordi Bernardó.

La primera jornada dio comienzo con la bienvenida por parte del El diputado delegado de turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, del alcalde de la ciudad, Michel Villalta, de Antonio Jiménez, Gervasio Sánchez y Sandra Balsells. En sus palabras coincidieron en participar del orgullo que representa tener como ponente a Montserrat Soto, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Fotografía 2019, así como en agradecer la respuesta y la celeridad con la que se inscribieron los participantes, que van desde jóvenes fotógrafos que aún están estudiando, profesionales con una dilatada experiencia o personas de otros ámbitos interesadas en el mundo de la fotografía y del periodismo.

Esta edición vuelve a contar con el apoyo económico de 'El Corte Inglés', quien a través de la firma de un convenio con la Fundación Santa María de Albarracín, impulsa esta iniciativa.

Sandra Balsells, Antonio Jiménez, las autoridades turolenses y Gervasio Sánchez. JOSEP GARCIA

Las prestigiosas becas que se otorgan anualmente

Diecinueve años en que por las calles de la hermosa población, han paseado la flor y nata de la fotografía nacional y sobretodo miles de alumnos deseosos de aprender, relacionarse y mostrar sus trabajos esperando el reconocimiento de sus compañeros, de los profesores y del jurado.

Cabe recordar que los participantes optan a diferentes becas, un aliciente más para incentivar su labor: La empresa 'DKV Seguros' dona de más valor económico, dotada en 8.000 euros. La persona ganadora recibirá 4.000 euros (en dos pagos de 2.000 euros) en concepto de cesión de derechos de autor. Otros 4.000 euros servirán para producir una exposición que se inaugurará en el XX Seminario de Fotografía y Periodismo que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de octubre de 2020. La exposición se mostrará durante un año por diferentes ciudades del estado español y al finalizar la itinerancia será devuelta a la persona becada. DKV Seguros recibirá de la persona ganadora dos obras originales en el tamaño deseado por la empresa y sin coste alguno que pasarán a formar parte de su colección de arte contemporáneo.

A su vez, también se otorga la Beca EFTI pudiendo realizar gratuitamente el curso de Fotoperiodismo y Reportaje en EFTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine, valorado en 2.280 euros.

Por su parte y por iniciativa propia, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón ha concedido una beca a Luis Montull con la gratuidad de la inscripción, transporte y estancia en régimen de media pensión en el presente seminario.

Y por último se entregarán las prestigiosas 'Becas Albarracín 2019'. Dicho reconocimiento otorga la invitación a la edición del siguiente año y la oportunidad de presentar un nuevo proyecto fotográfico en pantalla grande ante todo el público.

Jean Marie del Moral; un artista entre artistas

Las ponencias matinales se inauguraron con del Moral, hijo de padres españoles, exiliados republicanos al campo de Argelès tras la Guerra Civil, que nació en Montoire-sur-le-Loir (Francia, 1952).

Trabaja como fotógrafo desde que tenía 14 años. Primero fue asistente en el departamento de fotografía de una compañía aeronáutica, aprendiendo técnicas de laboratorio y de estudio como la iluminación artificial. En 1973, con 21 años, se inició como fotoperiodista para el diario comunista 'L’Humanité', retratando momentos convulsos, protestas sociales, huelgas de mineros y movimientos obreros. En esos meses coincidió con Robert Doisneau, quien trabajaba para revistas de izquierdas.

Poco después cubrió la Revolución de los Claveles de Portugal. En 1974 se mudó a los Estados Unidos, donde descubrió a los grandes fotógrafos del continente americano, como Paul Strand, Walker Evans o Irving Penn. Cubrió los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal (Canadá). A su regreso a Europa en 1977 colaboró con varias revistas.

En 1978 y aún como fotoperiodista, retrató a Joan Miró en Palma de Mallorca. Una hora y media en el universo Miró, le bastaron para virar su rumbo hacia otras percepciones, las que nos evocan los artistas y sus estudios, espacios mentales, la fragua de la creación y su proceso. Según sus palabras: 'Entrar en su estudio fue un impacto tan fuerte, que me interesó mucho el espacio de trabajo, como espacio mental del artista. Me atrae mucho como un o unos objetos pueden ser una llave, no la llave, para entrar en la obra del pintor o escultor'.

Recuerda que el espacio de trabajo de Miró: 'No era para nada caótico. Todo estaba muy ordenado, los pinceles limpios. Tenía un mundo mental muy bien dibujado. Era un poeta: se pasaba el día pensando y pintando. De regreso a Francia empecé a frecuentar a otros artistas exiliados como Antoni Clavé, Apel.les Fenosa, Baltasar Lobo, Joaquín Peinado o Xavier Valls. Y quise empezar un trabajo sobre artistas españoles como una metáfora de España y del exilio. Pero en los ochenta, la generación de Broto, Campano, Sicilia y Barceló fueron a París no como exiliados, sino por elección personal. También retraté a Antoni Tàpies, Antonio Saura, Eduardo Arroyo, Pablo Palazuelo, pasando por Esther Ferrer o Eduardo Chillida. En general he sacado fotos a todos los pintores del mundo: Robert Motherwell, Roy Lichtenstein, Sam Francis, Frank Stella o Julian Schnabel. En estos últimos años he retratado también a los artistas chinos Ai Wei Wei y Yue Minjun'.

Especial mención requiere el trabajo realizado sobre Miquel Barceló. Este proyecto fue pensado primero como una exposición y en el 2004, apareció en forma de libro con 196 imágenes, fruto de una relación única entre el artista y el fotógrafo. La muestra, 'Barceló Fotografías de Jean Marie del Moral', recoge la trayectoria artística del pintor mallorquín, comenzando en 1985, en un momento en el que Barceló no era conocido. La atenta mirada del objetivo fotográfico, acompañará a Barceló durante diecisiete años, desarrollando su trabajo tanto en el taller del mallorquín, como en distintas partes del mundo entre Europa y África.

Actualmente tiene una exposición itinerante por España titulada 'Entre artistas', y que se puede visitar en Murcia hasta el 10 de enero.

Montserrat Soto, la nueva galardonada con el Premio Nacional de Fotografía

Anteayer, cuando se hallaba haciendo la maleta para acudir al seminario, recibió la llamada del Ministerio de Cultura y Deporte anunciándole que acababa de ser distinguida con el Premio Nacional de Fotografía, ‘por su preocupación por la ecología y la memoria, que otorga a su trabajo un peso de orden político antropológico y social’, según destaca el jurado en su comunicado.

Visiblemente emocionada ante tal reconocimiento, e incluso algo desbordada, ‘tengo más de 300 mensajes por contestar’, demostró durante la ponencia y en el posterior visionado de su obra, que es una digna merecedora del galardón.

Parte de la cantidad económica del premio lo invertirá en terminar su último proyecto, la serie 'Doom City’. Del hombre nómada al hombre sin lugar', una reflexión sobre las grandes ciudades y la idea del eterno retorno a la naturaleza desde otro punto de vista, el de las ‘ciudades muertas, donde el hombre ha participado pero ya se ha retirado’.

Nacida en Barcelona en 1961, reside y trabaja en Gumiel de Izán (Burgos). Se forma como pintora en la prestigiosa 'Escola Massana'. Posteriormente, estudia Bellas Artes en Grenoble (Francia)¸ donde se traslada en 1990 para asistir a la École Supérieure de Arte, aunque convalida después sus estudios en París. Durante su aprendizaje realizó una estancia en Nueva York.

A principios de la década de los noventa inicia su trayectoria artística y se centra principalmente en la fotografía y el vídeo, sin descartar otros soportes como el libro de artista.

Su obra se centra en el espacio, el lugar y el paisaje, con el vacío como elemento preponderante. Los almacenes de museos y las casas de coleccionistas han sido el eje de algunas de sus series en que analiza el lugar del arte.

Son frecuentes en sus imágenes las puertas y ventanas, elementos delimitadores de los espacios por los que invita al público a transitar y reflexionar.

Soto desarrolla en su trabajo dos líneas de investigación que se articulan a la vez en series: una, la que denomina 'Espacios del arte', a través de la cual analiza la relación entre el arte y sus espacios, ámbitos relacionados con la obra, su lugar de creación o el lugar donde se almacenan o se muestran, en definitiva, donde vive la obra, tal y como refleja la serie 'Archivos de Archivos' (1998-2006).

Su otra vertiente de trabajo alude al 'Paisaje a través del viaje', a modo de espacios vividos, que nos rodean y provocan una reflexión sobre el lugar por el que nos movemos, como es el caso de 'Doom City' (2005) o 'Huellas' (2004). Son lugares y paisajes vacíos, en los que la presencia de las personas se intuye, mediante el pensamiento y la memoria, pero no está marcado porque la intención del artista es que el espectador se identifique con este espacio y proyecte desde su interior todo lo que pueda suceder a partir de la imagen.

Ha colaborado en varios proyectos relacionados con la poesía, el teatro y el cine: ha participado en el 17º Festival de Poesía en el Palau de la Música (Barcelona, 2001) mediante una instalación multimedia; ha creado la escenografía de la obra teatral 'Las tierras de Alvargonzález' en el Teatro María Guerrero (Madrid, 2009); y junto con la directora de cine española Chus Gutiérrez ha realizado el cortometraje 'Las que viven en la niebla' (2010).

El pasado año presentó la exposición 'Imprimatur', una reflexión sobre el libro como transmisor de conocimientos y el control que sobre el mismo han intentado ejercer los poderes fácticos a lo largo de la Historia. Un proyecto en el que ha trabajado durante la última década, haciendo un recorrido por la pintura desde la Edad Media a la Ilustración.

La palabra Imprimatur es el término latino (se traduce como 'Imprímase') con el que el Tribunal de la Santa Inquisición aceptaba la publicación de un texto. Como ella misma afirma, 'pensé que sería interesante rastrear la iconografía del libro en el arte, buscar la memoria del libro en la pintura y la escultura. Las comparé con la memoria que actualmente se está desarrollando con la introducción de las nuevas tecnologías'.

La mesa redonda de los becados en año pasado

Como colofón de la sesión matinal hubo una mesa redonda con los autores becados en 2018, es decir: Elena Almagro, Joan Alvado, Wayra Ficapal, Jesús Montañana, Ignacio Navas, Telmo Sánchez, Ariadna Silva y Bárbara Traver. Nos hablaron del reto de aportar un nuevo proyecto al seminario, que se proyectó por la noche en la Iglesia-Auditorio Santa María.

Los trabajos de los alumnos becados el año pasado fueron proyectados previamente al homenaje. Y tras ellos, las imágenes de los dos ponentes (Jean Marie del Moral y Montserrat Soto); concluyendo así la primera de las jornadas. Cabe recordar que las proyecciones en la iglesia de Santa María están abiertas a cuantos quieran asistir.