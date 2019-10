Miguel Gane: “Ser inmigrante es perder y lo primero que me quitaron fue el nombre”

El escritor de origen rumano, Miguel Gané, ha visitado la capital aragonesa con motivo de la presentación de su primera novela: ‘Cuando seas mayor’.

George Mihaita Gane (Leresti, Rumanía, 1993), sabe bien lo que supone dejarlo todo atrás, su país, su hogar, a sus seres queridos… y empezar una nueva vida. Como él, cientos de personas inician un viaje con final incierto a diario. Este joven poeta, del que muchos dicen que se trata del escritor de su país más leído en el extranjero, acaba de dar el salto a un nuevo formato, la novela, con ‘Cuando seas mayor’.

La obra trata sobre la otra cara de la inmigración, la de quienes protagonizan estos viajes marcados por la incertidumbre, pero desde la mirada de un niño. Una novela autobiográfica con un 80% de historia real y otra de ficción basada en los testimonios de personas que han pasado por lo mismo. Con tan solo 9 años, hace ya 17, el joven emprendió un largo camino junto a sus padres que les traería hasta España. País que, en sus propias palabras, le ha dado todo lo tiene hoy. “Escribí el libro para ayudarme a avanzar y a entenderlo todo. Allí todo era sobrevivir, no vivir”, reconoce.

“Cuando llegamos a Madrid mis padres me pusieron un profesor particular para perfeccionar el idioma. Rafael me enseñaba castellano, me ayudaba con los deberes y le escribía poemas a su mujer”, relata Gane. Fue así, leyendo y corrigiendo algunos de estos textos, como el escritor caería rendido ante el poder de la palabra escrita y en concreto, de la poesía. Después de publicar dos poemarios ‘Con tal de verte volar’, (2016) y ‘Ahora que ya bailas’, (2018), que se han convertido en dos grandes éxitos, decidió lanzarse a escribir su primera novela.

Hoy asegura que el proceso de escritura ha sido muy complicado pero, a su vez, necesario. “Al principio no quería porque en el fondo sabía que lo que iba a escribir me iba a hacer daño, pero lo tenía que contar”, admite Gane. Fue como abrir un cajón cerrado hace muchos años: “Al hacerlo me he dado cuenta de todo lo que he vivido, de la pobreza, el hambre, el frío, el racismo, el miedo… y pensaba en cómo pude haber pasado por todo esto siendo tan pequeño”.

Hoy resume este viaje como una huida que, a su vez, le ha servido para reencontrarse. “Al final, ser inmigrante es perder y lo primero que me quitaron fue el nombre. Como nadie lo sabía pronunciar decidieron llamarme Miguel”, relata. Asegura que como volver a empezar, porque cuando llegó a España todo era diferente a lo que había conocido hasta la fecha, no solo el idioma. Antes de llegar aquí, jamás había visto un aspersor o un carro de la compra, ni siquiera un supermercado. “Incluso tuve que aprender a jugar de nuevo, porque no sabía”, destaca.

“También perdí los amaneceres de mi pueblo, el paso de las estaciones del año, mi hogar, un pueblecito de apenas 5.000 habitantes ubicado en el corazón de los Cárpatos…”, prosigue. Por supuesto, con el cambio también ganó muchas cosas. “En España he logrado lo que jamás hubiese conseguido en Rumanía. Salimos de la más auténtica pobreza. Veníamos en busca de una oportunidad y supimos encontrarla”, resume.

Letras que sanan

Y precisamente de esto trata ‘Cuando seas mayor’, pero ¿por qué el título? “Era una de las frases más recurrentes que tuve que escuchar cuando partimos. Mi madre me decía, “cuando seas mayor entenderás por qué nos fuimos”, y supongo que así ha sido”, añade.

En sus propias palabras, se trata de letras que han tenido, en cierto sentido un gran poder sanador: “Siempre he escrito cuando he sentido cosas muy fuertes. En los peores momentos de la vida uno encuentra algo a lo que aferrarse y en mi caso fue la literatura”.