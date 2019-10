El bailarín presenta el 9 de noviembre en el Príncipe Felipe un espectáculo en el que resume sus 40 años en la danza

"He tenido el privilegio de trabajar en los valores de mi tierra y eso me ha dado la oportunidad de crecer como persona y como artista". Así presentaba este jueves el bailarín Miguel Ángel Berna el próximo espectáculo que va a poner en escena, '40 años en danza'. No será un espectáculo más. Berna es consciente de que ha vivido ya sobre el escenario más de lo que le queda por vivir, y ha querido hacer un balance de todo lo bailado cuando todavía está en plenitud. Y ha querido hacerlo, además, para reinventarse poco después. "Va a ser un espectáculo único, de una sola función' y -señalaba- después tendré que renacer de mis cenizas y reinventarme".

La cita es el 9 de noviembre en el pabellón Príncipe Felipe, ante un auditorio de más de 4.000 personas (ya se han vendido 3.200 entradas), y en un 'tour de force' ante el que quizá no se haya enfrentado nunca el bailarín zaragozano: más de 180 artistas en escena, dos horas y pico de espectáculo, un repaso a toda su trayectoria, en su tierra, y apostando por dar una nueva mirada al folclore de toda la vida sin perder de vista la tradición.

El espectáculo, en el que participan artistas que le han acompañado a lo largo de toda su trayectoria, se articula en cinco bloques temáticos: 'Mudéjar', que presenta algunos números del espectáculo del mismo nombre, 'Memoria de la tierra', dedicado a la jota; 'Ilustres de Aragón', con coreografías basadas en personajes como Goya, Buñuel o Cajal, para acabar con un apartado dedicado al flamenco y otro en el que se exploran las relaciones entre el folclore aragonés y el mediterráneo.

Contará con varias 'sorpresas', como un número en el que se interpretará una jota con un nutrido grupo de gaiteros, u otro en el que intervendrán los tambores de Albalate del Arzobispo. La dirección musical, como en todos los espectáculos de Berna, corre a cargo de Javier Artigas, pero en el espectáculo intervendrán también, y entre otros, Joaquín Pardinilla o Josué Barrés y, como cantadores, José Luis Urbén, María del Carmen Salinas, Nacho del Río, Lorena Palacio o Lourdes Escusol.