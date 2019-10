Àngels Ribé, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019

El jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas correspondiente a 2019 ha propuesto, por unanimidad, la concesión de este galardón a la artista Àngels Ribé. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha indicado en el fallo respecto a la obra de Ribé que "su cuerpo es el principal articulador de acciones extremadamente meditadas en las que los elementos y procesos de la naturaleza adquieren un papel central". "Su obra es un referente para las generaciones de artistas posteriores", ha añadido.

También ha motivado su propuesta "por su trayectoria centrada en la experimentación, pionera de las prácticas conceptuales de los años 70". "Realizó acciones, instalaciones y performances en el contexto internacional del arte, con la reivindicación de género y la reflexión sobre el espacio. A partir de los años 80, investiga desde la pintura y las obras escultóricas con neón y luz", ha apuntado.

Àngels Ribé (Barcelona, 1943), considerada una artista conceptual, inició su producción a finales de los años 60 con acciones, instalaciones y performances con la luz y la sombra, el cuerpo y el espacio como protagonistas.

Entre 1966 y 1969 vivió en París, donde estudió sociología y cerámica y ejerció de ayudante de Piotr Kowalski y, en 1972, se instaló en Chicago y Nueva York, donde expuso con artistas como Vito Acconci, Laurie Anderson, John Baldessari, Hans Haacke, Gordon Matta-Clark, Martha Wilson y Hanna Wilke, entre otros.

En los años 80, regresó a Barcelona, donde se dedicó fundamentalmente a la pintura y, ya en los años noventa, a realizar obras escultóricas con neón y luz sin olvidar nunca el componente volumétrico.

Junto a artistas como Eugènia Balcells, Eulàlia Grau, Sílvia Gubern, Fina Miralles u Olga Pijoan, su trabajo artístico tuvo muy presente la lucha de género de los años 70, cuando el trabajo creativo de las mujeres era aún poco visible. Durante un tiempo firmó como 'A. Ribé' para evitar todo juicio a priori sobre su identidad de género.

Las acciones de Àngels Ribé utilizaban el propio cuerpo y el espacio como elementos de búsqueda y experimentación. Grababa fenómenos naturales provocando un choque entre naturaleza y acción humana. A partir de aquí, su trabajo mostró un marcado interés por los comportamientos mentales y los mecanismos de la percepción.

La obra de Àngels Ribé se ha expuesto en distintos centros e instituciones. Entre otros, en el Centre Artistique de Verderonne de París (1969) donde produjo la obra 'Laberint, en 3 Mercer St. Gallery de Nueva York con la obra 'Two Main Subjective Points on an Objective Trajectory' (1975) y en otros espacios alternativos de esta ciudad, como 112 Greene Street con la obra 'Work is the Effort Against Resistance' (1976).

También se ha podido ver su obra en la Fundación Joan Miró de Barcelona, en la Space Gallery de Nueva York, en el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona y en la Fundació Vila Casas de Barcelona.

Ha participado en exposiciones colectivas en el Museum of Contemporary Art de Chicago (1975), el Museu de Arte Contemporânea da Universidade da Sâo Paulo (1977), el Centro Cultural de la Villa de Madrid (1983), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1994), el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid (1994 y 2005), el MACBA de Barcelona (1998, 1999 y 2005), el Salvador Dalí Museum de Sant Petesburg en Florida (2005), el Museo Esteban Vicente de Segovia (2006) y la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence (2007), entre otras.

En 2011, el MACBA le dedicó la retrospectiva 'En el laberint. Àngels Ribé 1969-1984'. Posteriormente, ha realizado exposiciones individuales en 2014 'Backlit', Galeria Palmadotze, Vilafranca del Panadès, Barcelona; en 2018 'Mon corps, mon esprit', Galeria Ana Mas Projects, L'Hospitalet y en 2019 'Sota l'Ossa Major', Tecla Sala, l'Hospitalet de Llobregat.

En cuanto a exposiciones colectivas, ha participado en 2011 'De la revuelta a la posmodernidad' (1962-1982), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid o 'La persistencia de la geometría', MACBA - Fundación la Caixa, Barcelona, entre otras. JURADO

El jurado ha sido presidido por Román Fernández-Baca Casares, director general de Bellas Artes y ha actuado como vicepresidenta Begoña Torres González, subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes.

Además ha estado formado por los siguientes vocales: Ángel Bados Iparaguirre, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018; José Miguel García Cortés, director gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM); Rosa Ferré Vázquez, directora de Matadero Madrid; Marta González Orbegozo, comisaria independiente; Isabel Durán Puertas, presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC); Tonia Fernández Trujillo, secretaria general de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y Alicia Chillida, historiadora de Arte y comisaria independiente.