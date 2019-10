La Mala Rodríguez, Premio Nacional de Músicas Actuales 2019

"Por la ruptura que ha supuesto su aparición, a través de su actitud y sus letras en un mundo dominado hasta entonces por hombres". Así reza el texto con el que este viernes el Ministerio de Cultura y Deportes galardonaba a La Mala Rodríguez (Jérez de la Frontera, 1979) con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2019, un reconocimiento dotado con 30.000 euros. La gaditana es, según el fallo, "pionera de un estilo como son las músicas urbanas que, desde su aparición hace dos décadas, se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular!.

Destaca además que la artista ha sido y es "fuente de inspiración para las sucesivas generaciones" y ensalza que, a lo largo de toda su carrera, "ha llevado el rap y la música urbana de nuestro país por todo el mundo, muy especialmente al continente americano". En este sentido, hace hincapié en que "sus canciones tienden puentes entre la música latina y la música popular española". No en vano, sus temas han sido incluidos en filmes españoles, franceses y mexicanos y han aparecido hasta en películas como 'The Fast & The Furious'.

Este viernes la artista recibía "muy emocionada" el galardón. "Es muy lindo haber pertenecido a todo aquello, a ese momento de internet que fue clave. Con mi llegada empezó otro. Aunque me había fichado una discográfica grande, sabía que nunca sería como La Oreja de Van Gogh, que era la rara y que no entendían cómo manejarme, pero ahora es diferente; veinte años más tarde, empieza a ser normal", destacaba a Efe pocos minutos después de conocer la noticia.

María Rodríguez Garrido se inició en la música durante la adolescencia, cuando se trasladó a Sevilla, donde empezó su interés por el R'n'b, las disciplinas vinculadas al soul, el blues y el hip hop.

En 1997 grabó su primera maqueta, con el grupo de rap La Mala y El Cuervo, y debutó como La Mala en 1999 con 'Toma La Traca' y 'A Jierro'. Poco después cambió su nombre artístico a 'Mala Rodríguez' y publicó 'Yo Marco el Minuto', muestra de unos versos con los que lidera un género en el que nunca había triunfado hasta entonces una mujer.

Con su hip hop aflamencado de voz rota, editó en el año 2000 su primer álbum, 'Lujo Ibérico', con el que llegó a ser disco de oro. Ya en 2006 publicó 'Por La Noche', con el que traspasó fronteras y alcanzó gran popularidad, y en 2007 'Malamarismo', con el que ganó el premio MTV Latinoamérica a la Mejor Artista Promesa del año. Por ese trabajo fue nominada también a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana y a los MTV Europe Music Awards como Mejor artista Español. En 2010, publica el álbum 'Dirty Bailarina', doce temas con producción de Foccus y Dj Griffi y con el que obtiene el Premio Grammy Latino a Mejor Canción Urbana por 'No pidas perdón'. Su quinto disco, 'Bruja' (2013) reunió a artistas y productores de gran influencia en la escena del hip hop y logró el Grammy Latino al Mejor Álbum Urbano. Su último single es 'Gitanas'.