De César Romero a Joaquin Phoenix, qué Joker da más miedo

JOAQUIN PHOENIX, LA AGONÍA Y EL SUFRIMIENTO

5



Todo apunta a que Joaquin Phoenix, uno de los mayores talentos de su generación, nominado al Óscar en tres ocasiones ('Gladiator', 'Walk the line' y 'The Master'), volverá a lograr una candidatura a los premios de la Academia por su dramático Joker, un hombre solitario sumido en la agonía y el sufrimiento, consciente de su enfermedad mental, que lucha contra el sistema y acaba liderando una revolución contra los más privilegiados.

Su Arthur Fleck bebe del cine de Scorsese, especialmente de películas como 'Taxi Driver' (ese gesto del disparo en la sien) o 'The king of comedy' (el personaje sueña con convertirse en un comediante de primera), y su locura le lleva a convertirse en un símbolo para los más desfavorecidos en una ciudad asfixiada por las desigualdades económicas.