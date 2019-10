Amaia alcanza el doble número 1 en España con 'Pero no pasa nada'

Amaia Romero, ganadora del concurso de talentos 'Operación Triunfo' de 2017, ha alcanzado el número 1 en España con su esperado debut discográfico 'Pero no pasa nada', tanto en ventas como en escuchas en "streaming".

La lista oficial de Promusicae le da la posición reina a la joven artista navarra, de 20 años, pero sin alcanzar la categoría de "disco de oro" que sí logró en su primera semana en el mercado el EP 'Tráiler' de su excompañera Aitana Ocaña.

'Pero no pasa nada' es uno de los lanzamientos estrella de la temporada. Consciente de la expectación, su autora confesaba que el título, aparte de un "mantra" muy vinculado a su manera de pensar, es una manera de relativizar el recibimiento de este trabajo. "Si este disco va mal, no pasa nada", declaró.

En cualquier caso, la factoría de 'Operación Triunfo' se ha convertido en una fuente constante de números 1 en las listas españolas. Sin ir más lejos, el exparticipante de la edición de 2018 Miki Núñez, sucesor de Amaia como representante de España en Eurovisión, coronó el podio en ventas la semana previa con su debut, 'Amuza'.

Entre el 20 y el 26 de septiembre, otros discos nuevos han logrado entrar al 'top 10' de ventas. Así, 'Sabina 70', recopilatorio que celebra los 70 años de Joaquín Sabina, ha saltado directo a la segunda posición, por delante de 'Abrazos' de El Arrebato.

'Mi paraíso', primer disco de temas inéditos de Los Secretos desde 2011, debuta en esa lista en cuarto lugar; 'Why Me? Why Not' de Liam Gallagher, en la octava, y 'Cause And Effect', el retorno a la música de Keane desde 2012, a la novena.

En cuanto al "streaming", 'Hollywood's bleeding' de Post Malone cede el relevo a Amaia Romero y se coloca segundo, por delante de 'Oasis' de J Balvin y Bad Bunny, 'Nuclear' de Leiva" y 'When we fal sleep, where do we go' de Billie Eilish, por este orden.

A la baja desde el segundo lugar, 'Amuza' es esta semana sexto, 'El mal querer' sube al séptimo puesto, '11:11' de Maluma baja al octavo, 'Spoiler' de Aitana sube al noveno lugar y 'Balas perdidas' de Morat cierra el 'top 10' de esta lista.

'Yo x ti, tú x mí' de Rosalía y Ozuna se mantiene como canción reina de la semana, con la categoría de platino, por delante de 'China' de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna, y de 'Adicto' de Tainy, Anuel AA y Ozuna.