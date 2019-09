Sr. Isasi: "Me gustan las canciones bien estructuradas de guitarra y melódicas"

Roberto Isasi pertenecía al grupo Juanita Calamidad, del que era uno de sus vocalistas. Responsable de Márquetin de HERALDO, a la vez tenía la sensación de que dentro de su cabeza bullían sonidos propios, sueños, deseos, y que anhelaba darles rienda suelta en un disco. De ahí nace su álbum ‘Caerá el mar’, de diez canciones, «con las que he intentado ser libre, cantar a mi aire», dice.

Empecemos por el principio.

Ocurrió algo en mi cabeza y en mis obsesiones cuando nació nuestro hijo Álex. Con la guitarra acústica soy un hombre feliz. Escribí una letra, cogí la guitarra, pensé en una composición y salió ‘Canción de cuna para Álex’.

¿Qué pasó luego?

Ese tema fue mi primer estímulo. Anduvo por ahí mucho tiempo, y además con ese título. Ha pasado al disco y se llama ‘Cada vez’, y podría definirla como una canción de cuna con arreglos muy trabajados.

¿Recuerda cómo evolucionó el álbum?

Algún tiempo después surgió ‘Caerá al mar’, que es una canción de amor muy libre, lírica, pensada para mi mujer. De esas dos primeras canciones nace el disco.

¿Qué ideas y estilos tenía en la cabeza? ¿Sabía hacia dónde iba, qué buscaba?

No es fácil decirlo. La pasión por la música me acompaña desde que era niño. Con cinco años era seguidor y oyente de Los Beatles; luego me endurecí y aposté por otras cosas más roqueras y metálicas como Guns N’ Roses, y más tarde abracé otras líneas, como Nirvana;me gusta mucho Amaral. Todo eso anda por ahí.

¿Tiene el disco una idea general, una poética, un mensaje?

El mensaje de la mayoría de los temas es claro: digo que, a pesar de las dificultades y de los contratiempos, hay que mirar hacia adelante; con esa actitud y la lucha salimos adelante. Lo digo de modo general, y lo digo en canciones específicas.

Explíquenos algunas.

Pienso en un tema, ‘No soy capaz’, que podría parecer negativo, y no: es un mensaje de alegría, de dicha, de ánimo. Y pienso en ‘Abrazando la felicidad’. En ‘Cautiva su mirada’ hablo del deslumbramiento ante la belleza, de cómo te sorprende alguien que va por la calle y suscita curiosidad y atracción sexual. Como ve el disco fue creciendo poco a poco, con fogonazos.

O sea, que vio pronto que tenía un disco.

Creo que sí. Trabajé mucho en casa y luego contacté con dos grandes y talentosos músicos como Guillermo Sinnerman y Borja Téllez, exFaith Keepers y ahora Bengala. Me ayudaron mucho.

¿Cómo?

Creamos un ritmo sostenido de batería con Borja Téllez; Guillermo aportó sus ideas y el bajo, y yo mi guitarra acústica. La experiencia era preciosa, pero hubo un momento en que me planteé dejarlo todo. Entré en crisis.

¿Por qué?

No estaba seguro de nada. No me veía, pero pensé que tenía que ofrecerle un disco a mi hijo. Volví a empezar y conté con más ayudas, especialmente en las mezclas con Rafa Domínguez, ‘Guisante’, que da confianza.

¿Cómo definiría ‘Caerá al mar’?

No sabría. No sé si soy un roquero, un artista pop o si me han marcado los aromas ‘british’ de los 90. Me gustan las canciones bien estructuradas de guitarra, con buenos ritmos y batería, soy melódico. E insisto;soy optimista.

¿Por qué se llama Sr. Isasi?

No tuve nombre hasta el final. Barajé ser Roberto Isasi, como me llamo. Luego me di cuenta que ya no era un niño, tengo 41 años, que me gustaba ir vestido de una manera especial, con traje y corbata. Y pensé que Sr. Isasi se ajustaba muy bien. Lo presentaremos el 9 de noviembre en la Casa del Loco, y antes actuará Juanita Calamidad.