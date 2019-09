Aragón le da suerte a Leiva con sus nominaciones a los Latin Grammy

Este martes se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la música latina, cuya vigésima edición se celebrará el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Los cantantes españoles Alejandro Sanz y Rosalía lideran las nominaciones con ocho y cinco candidaturas, respectivamente. Les siguen Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Fonseca y Tony Succar, con cuatro. La sorpresa la dio Aitana, quien optará por primera vez al Latin Grammy al 'Mejor nuevo artista'. La joven, quien se dio a conocer en la academia de Operación Triunfo y cuya carrera crece como la espuma, no podía creer su nominación, tal y como escribió en su cuenta de Twitter: "Dios mío. Muchísimas gracias. Esto es un sueño. No me lo puedo creer".

Quien también se dio una grata sorpresa fue Leiva. El madrileño se encontraba disfrutando de unos días de descanso con amigos en el Pirineo aragonés cuando se enteró de que estaba nominado a los Latin Grammy en tres categorías: 'Mejor Álbum de Pop/Rock' por 'Nuclear', 'Mejor Canción de Rock' por 'Godzilla' e indirectamente a 'Mejor diseño de arte' por el trabajo del estudio Boa Mistura en su último disco.

Me dicen que la otra categoría es ➡️ Mejor Diseño por @BOAMISTURA!

Qué alegrón por ellos, copón!#Nuclear — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) September 24, 2019

La canción con la que Leiva opta a 'Mejor Canción de Rock', 'Godzilla' cuenta con la colaboración de la mexicana Ximena Sariñana y el zaragozano Enrique Bunbury, quien no dudó en mostrar su alegría por la nominación y desearle suerte.