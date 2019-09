Discurso íntegro del presidente de HENNEO, Fernando de Yarza

Señor presidente del Gobierno de Aragón.

Presidenta y vicepresidente de HERALDO.

Autoridades, señoras y señores, amigos todos:

¡Bienvenidos!

Siempre es una gran satisfacción para HERALDO y para todo el grupo HENNEO reunir en torno a la fecha de fundación del periódico, hace ya 124 años, a buena parte de los representantes políticos, económicos y sociales de la sociedad aragonesa. Lo hacemos para entregar unos premios que reconocen valores humanos que engrandecen a nuestra sociedad. Por eso, en mi nombre y en el del Consejo de Administración, quiero dar especialmente la bienvenida y trasladarles mi felicitación por su labor a los tres premiados de este año: el editor Michael Golden, la pintora aragonesa Nati Cañada y el empresario Alfonso Soláns, presidente de Pikolin.

Será después Pilar de Yarza, la presidenta-editora de HERALDO, quien glose sus figuras. Pero permítanme que, en mi condición de presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y en representación de todo el Consejo de Administración de HENNEO, dedique unas breves palabras de bienvenida al vicepresidente del que acaso sea el periódico más prestigioso del mundo, 'The New York Times'.

Queridos Anne y Michael:

Cualquier ser humano está conectado con cualquier otro por una cadena de conocidos que no tiene más de seis eslabones. La idea la expuso un húngaro en 1929 y la popularizó un norteamericano en 1990. Los sociólogos la hicieron suya, le dieron aires académicos y es la tesis llamada de los ‘Six degrees of separation’.

Pues bien, hace 124 años, en nuestro día de nacimiento, entre 'The New York Times' y HERALDO DE ARAGÓN no había ni seis, ni cuatro, ni dos grados de separación, ni siquiera uno. A pesar de la enorme distancia que entonces suponía informar desde las dos orillas opuestas del Océano Atlántico, ya dábamos cuenta de un mismo hecho y en el mismo sitio.

El 20 de septiembre de 1895, 'The New York Times' y HERALDO DE ARAGÓN pusieron en sus primeras páginas una información sobre España que resultaba de máxima actualidad en los dos países: la situación en Cuba. Vuestro periódico, querido Michael, informaba de un grave accidente ocurrido en La Habana a un navío de guerra español. El nuestro animaba a los soldados que combatían en la gran isla del Caribe.

La tradición periodística en Aragón es muy antigua. El primero de los diarios españoles fue creado ¡en 1758! por el aragonés Mariano Nifo, con el expresivo nombre de ‘Diario Noticioso’. Estáis pues, queridos Anne y Michael, entre gentes que históricamente comprenden y saben valorar cuánto significa la tarea centenaria de un diario tan admirado en todo el mundo como 'The Gray Lady'.

Muchas gracias a todos y feliz velada.