Discurso íntegro de la presidenta editora de HERALDO, Pilar de Yarza

Buenas noches

Felicidades a los premiados.

Bienvenidos, presidente de Aragón, alcalde, autoridades, amigas, amigos.

Gracias por acompañarnos en el 124 aniversario de HERALDO.

Suelo decir que llegar hasta aquí no ha sido fácil. Muchos se quedaron en el camino.

Suelo decir también que la adversidad no nos arredra ni nos paraliza. Porque nuestro oficio es tan importante como complicado. Tan apasionante como, a veces, ingrato. Pero siempre es ilusionante y necesario. Y eso nos motiva para seguir avanzando, con un compromiso renovado.

Con la fuerza que nos da una historia que atraviesa tres siglos, del XIX al XXI. En la que HERALDO ha sido testigo y relator de penas y alegrías, sin renunciar nunca a su deber de informar.

Es un honor que esta noche nos acompañe Michel Golden, vicepresidente de una institución en el periodismo, ‘The New York Times'. Michel Golden acaba de ceder el testigo en la presidencia de la Asociación Mundial de Editores a Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO. Es un orgullo y una responsabilidad que compartimos y celebramos en HERALDO, matriz de HENNEO, y en todo el grupo.

Cuarenta y cuatro años mayor que HERALDO, 'The New York Times' acuñó en 1897, cuando ya estábamos en la calle, un lema que nuestro diario puede hacer perfectamente suyo: "Todas las noticias que merecen ser publicadas".

Un lema que está vigente rotundamente hoy: no todo puede ser considerado noticia. No, si no se trata de información cierta, verificada, contrastada.

Gracias, admirado Michael, por tu trabajo en pro del periodismo y también de la libertad de prensa, que es sinónimo de democracia. Gracias por explorar nuevas vías que garanticen el buen periodismo, empeño irrenunciable que compartimos.

Me produce gran alegría el galardón que hemos entregado a Nati Cañada, una mujer extraordinaria y una querida amiga.

Magnífica retratista de grandes personajes –reyes, artistas, premios Nobel, papas–, Nati Cañada pertenece a la ilustre lista de aragoneses con proyección universal.

Tuvo el mejor maestro, su padre, el gran Alejandro Cañada. Y ella se ha hecho a su vez maestra de la luz y cronista de nuestro tiempo. Gracias por tu obra y por la dimensión humana y artística que proyectas en tus creaciones.

Qué decir de lo que significa el nombre de Alfonso Solans y de la marca Pikolin: lo asociamos a la mejor imagen de Zaragoza y de Aragón, una imagen de cercanía y de solidez empresarial a la vez. La vocación por el trabajo bien hecho y la dimensión internacional marcan la trayectoria que reconocemos.

Felicidades, Alfonso, siempre con el apoyo constante de tu inseparable Isa, y con la continuidad garantizada con dos grandes profesionales, tus hijos Borja y Alvaro.

Por tu empeño constante por dinamizar a la capital aragonesa. Y por un rasgo que está en la genética de tu empresa familiar: la innovación, la apuesta por investigar nuevos caminos en la producción y en la distribución. Así es como se avanza.

La sexta generación de la familia De Yarza comienza ya a estar involucrada en el proyecto. La permanencia, la visión a largo plazo, son signos distintivos de HERALDO. Y los comparten los galardonados de esta edición. En tiempos de cambio, nuestros premiados son un ejemplo de cómo se puede servir de guía a la sociedad.

Hemos vivido un intenso año político, lleno de incertidumbres. Garantizar la estabilidad en las instituciones aragonesas requiere una gran responsabilidad. No va a ser tarea fácil, pero el progreso de la sociedad aragonesa y la solución de sus retos pendientes –en comunicaciones, en infraestructuras, en patrimonio, en economía…– exige altura de miras.

El desafío independentista sigue provocando una extrema preocupación. La solidez de los poderes del Estado compensa la interinidad del Gobierno de España en un momento tan delicado. Pero es evidente que es necesario un acuerdo de Estado ceñido a los objetivos previstos en nuestra Constitución.

Termino volviendo al lema del 'New York Times', de 1897: "Todas las noticias que merecen ser publicadas". Y a las primeras palabras de HERALDO, en 1895. "Aquello que estimemos justo y conveniente merecerá nuestra alabanza; aquello que veamos injusto e inconveniente, nuestra censura, hágalo quien lo haga". En ese primer número que hoy celebramos, HERALDO ya expresaba su compromiso con una España unida y abierta a Europa.

En ese compromiso, en ese esfuerzo diario, llevamos desde casi un siglo y cuarto. Y en él, con el apoyo de lectores, de anunciantes, de suscriptores, y de la sociedad en su conjunto, estamos decididos a seguir. Por el camino de la innovación constante y de la proyección al exterior. Y con los valores periodísticos que han de permanecer inalterables.

Muchas gracias.