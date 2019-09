Fallece el escritor, bibliotecario y activista social y político Javier Delgado

Ha fallecido el escritor, bibliotecario, investigador de arte y naturalista Javier Delgado Echeverría. Había nacido en Zaragoza el 11 de octubre de 1953; tenía 65 años. Vivió y estudió en Zaragoza, que era “la ciudad de mi vida, para bien y para mal”. Estudió en la Universidad, en cuya facultad de Letras sería bibliotecario a partir de 1980. Fue un adolescente muy inquieto, enamorado de la poesía, un activista político incansable y uno de los integrantes más jóvenes de la revista-periódico ‘Andalán’, fundada en 1972 por Eloy Fernández Clemente y José Antonio Labordeta y clausurada en 1987. Estuvo muy vinculado a los hermanos Mariano y Javier Anós y a Pilar Laveaga del Teatro de la Ribera, de la que formó parte. La curiosidad y las ganas de aprender y de saber caracterizaron su personalidad.

Su evolución, su antifranquismo, su sentido crítico y su pasión por transformar la sociedad le condujeron a participar en revistas literarias y en ser uno de los miembros más activos de ‘Poesía en el campus’, y en militar en el Partido Comunista desde 1970 hasta mediados los años 90. Fue un amigo entrañable de su líder Vicente Cazcarra y siempre sintió un inmenso cariño por José Antonio Labordeta: en 1987 firmaron un libro de conversaciones muy sugerentes ‘Recuerdo de Miguel Labordeta’ (DPZ, 1987); ese género de conversaciones siempre le atrajo, porque la atrapaban por igual el periodismo y la historia y la política: colaboró con Manuel Gil en el volumen ‘Recuerdo rojo sobre fondo azul: luchas obreras en Zaragoza 1940-1975’ (1995)

Se sentía, sobre todo, escritor, y fue en la apuesta por las nuevas tecnologías de los primeros que publicó algunos textos en Amazon. Se inició como poeta, donde destacan libros como el citado ‘Zaragoza marina’ (1982), ‘El peso del humo. Libro de horas profanas’ (1988) o ‘Amoramorte’ (2009), un ajuste de cuentas personal y doliente alrededor del amor, de la muerte, de la enfermedad y el abismo insondable de la depresión que le atacó.

En narrativa escribió cuento y novela, y ahí están títulos como ‘Érase una vez una niña’, ‘Ética de la resistencia’ , ‘María’, su ambiciosa novela que era un homenaje a su madre, ‘Memoria vencida’, una reflexión sobre las ilusiones perdidas y el paso del tiempo, y ‘Cada vez infancia’ y ‘Jardines infinitos’, quizá sus libros más poéticos e introspectivos que tenían algo de viaje a los paraísos perdidos y no siempre felices.

El mundo ha envejecido

Desde que Dios no es Dios.

Éramos niños

y los campos brillaban bañados de ternura.

La esperanza la llamábamos Dios

y su voz de campana nos estremecía

como ya nunca ninguna otra voz.



(De El Peso del Humo, 1987)



La enfermedad le llevó a dejar su puesto de bibliotecario en la facultad. Antes había trabajado de librero en Pórtico, con José Alcrudo y su familia. Le interesaban muchas cosas: el misticismo, la filosofía, el pensamiento oriental, la obra de muchas mujeres (fue un gran amigo de Esther Tusquets y muy cómplice de Clara Janés y su obra), el ajedrez, etc. En los últimos años se especializó en arte y botánica, y solo y en colaboración con otros publicó ‘Job en Veruela’, ‘Claustro gótico del monasterio de Veruela’, ‘Coro gótico de la Seo’, ‘Jardín cerrado. Colegiata de Santa María de Veruela’, y diversos trabajos más de arquitectura, arte y naturaleza.

Javier Delgado, todo un personaje del paisaje ambiental e histórico de Zaragoza, era hiperactivo. Le encantaba viajar, hacer fotos, guarecerse con su familia, Ana y Celia, a la sombra del Moncayo; le gustaba emprender nuevos empeños, investigar, discutir, citarse con los amigos, algunos de ellos como Luis Ballabriga se fueron hace no demasiado. Y siempre pugnó por hallar un poco de paz en su herido e inquieto corazón.

Decía en Heraldo.es en 2013: “El gran personaje real de mi vida ha sido la Naturaleza. El gran personaje imaginario han sido las chicas”. Agregaba que “mi viaje es cada vez más un viaje interior”. Ha sido un colaborador activo de estas páginas, en la sección de opinión (decía: “La política sigue siendo una gran pasión. Antes la vivía con razonable entusiasmo y ahora con razonable desesperación”) y en ‘Artes & Letras’, donde tuvo una sección fija en dos ocasiones distintas.