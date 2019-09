'It: Capítulo 2' recibe la Clasificación 'R' en EE.UU., ¿de verdad es tan perturbadora?

La llegada de septiembre, sin duda, da pavor. Pero si encima el primer gran estreno de terror es la secuela de 'It', el miedo se multiplica. Así, Pennywise también vuelve al cole (y seguro que vive las situaciones que todos sufrimos en el noveno mes del año) con una nueva entrega protagonizada por el causante de que la mayoría le tengamos pánico a los payasos. El estreno de 'It: Capítulo 2', que retoma la historia del Club de los Perdedores 27 años después de los hecho de la primera película, llega, además, con las expectativas por todo lo alto ya que, en Estados Unidos, ha obtenido la Clasificación 'R', una de las más restrictivas, por su contenido perturbador.

En el país americano, las calificaciones por edades de las películas son prohibitivas, al contrario que en nuestro país, que son orientativas. Esto quiere decir que, en Estados Unidos, los menores de 18 años no podrán ver 'It: Capítulo 2' a no ser que estén acompañados por sus padres o tutor legal adulto. En España, aunque la cinta no esté recomendada para menores de 18 años, aquellos que no cumplan la edad pueden acceder al cine en solitario sin necesidad de un adulto. Pero, ¿realmente es lo nuevo de 'It' tan perturbador?

Los motivos por los que 'It: Capítulo 2' ha recibido la Clasificación 'R'

1 Sus escenas violentas y sangrientas Jessica Chastain, una de las protagonistas que se suman al elenco de esta nueva entrega, reconoció que esta cinta era más aterradora que la primera y que nunca había visto tanta sangre en un rodaje. Las primeras críticas señalan su contenido perturbador y violento, así como las escenas sangrientas las causantes de que los censores de EE.UU. le hayan otorgado la Clasificación 'R'. 2 Su atrevimiento en el guión Andy Muschietti dirige esta cinta, que corresponde a la segunda parte de la adaptación del libro de Stephen King. Algunos de los pasajes de esa obra se evitaron en la serie de los 90 que versionaba el libro. Sin embargo, Muschietti y sus guionistas se han atrevido a adaptar esas escenas. En concreto, uno de los pases más aterradores de la novela se ha incluido. Se trata del asesinato por un grupo de matones de Adrian Mellon, un joven homosexual. Tras su muerte, los globos con los que Pennywise se atribuye un acto comienzan a brotar, señal de que el payaso sigue influyendo en los habitantes de Derry.

La nueva entrega de 'It' completa la adaptación del libro homónimo de Stephen King, que tuvo que hacerse en dos partes debido a su complejidad. Se espera que la cinta recaude en torno a los 100 millones de dólares solo el primer fin de semana de su estreno, lo que la convertiría en el mejor estreno de terror de la historia, título que hasta ahora ostenta su predecesora 'It'. Eso sí, aquellos valientes que se atrevan, de nuevo, con Pennywise, deben estar preparados, pues la cinta dura cerca de tres horas, en concreto, dos horas y 45 minutos.

