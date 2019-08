Examen a los auriculares sin cables de Apple, Xiaomi, Samsung y Energy Sistem

Los habrás visto por las calles colgando de las orejas de personas que parecen hablar solas mientras pasean. Aunque ahora parece que siempre estuvieron ahí, la carrera comenzó hace poco, en 2016, con unos auriculares pensados para ‘runners’. Eran los Samsung IconX, unos completos audífonos sin cables que contaban los pasos, medían el pulso cardiaco y podían albergar miles de canciones para salir a correr sin móvil. Eran un dispositivo muy ambicioso, tal vez demasiado para una primera generación, porque ya se sabe que quién mucho abarca…

Ahora, tres años después, grandes y modestos fabricantes se han unido a la moda de los auriculares ‘True Wireless Stereo’ (TWS) que van de los 40 euros de los Energy Sistem a los 230 euros de los Airpods de Apple, pasando por modelos tan completos como los Xiaomi True Wireless Earphones y, por supuesto, los decanos del audio TWS: los Galaxy Buds de Samsung.

Los hemos probado todos y estos son los pros y contras de cada uno de estos modelos de auriculares sin cables, ni complejos:

Xiaomi True Wireless Earphones Xiaomi

Xiaomi True Wireless Earphones | 80 euros

Han sido los últimos en apuntarse a la moda de los TWS y, tal vez, por ello son unos de los más completos del mercado. La calidad del sonido es muy buena y la del micrófono durante las llamadas también, aunque, como todos, sufre para mantener la calidad de una llamada frente al cierzo zaragozano. Son los únicos de esta comparativa con cancelación de ruido activa, pero este sistema de aislamiento del entorno no se aprecia mucho en lugares ruidosos.

Xiaomi True Wireless Earphones Xiaomi

Los auriculares inalámbricos de Xiaomi recuerdan mucho a los Airpods, pero son bastante más grandes y su diseño no es tan fino como el de los de Apple, por lo que no están indicados para usuarios que busquen pasar desapercibidos. El efecto al colocarse los True Wireless Earphones es que el dispositivo cae en la oreja y queda colgando, no se acopla completamente al pabellón auditivo, por lo que, aunque son muy cómodos para andar por la calle, no son el dispositivo ideal para la práctica deportiva, ya que el usuario percibe la sensación constante de que se pueden caer.

El control táctil funciona bien y permite pausar la reproducción, contestar llamadas y activar la cancelación de ruido, sin embargo el usuario no puede cambiar de canción o manejar el volumen desde el auricular. La batería dura 3 horas a un 80% de volumen y la funda de carga -la más grande de esta comparativa- añade 7 horas más.

Los Urban 4 tienen un diseño moderno y están disponibles en cuatro colores Energy Sistem

Energy Sistem Urban 4 True Wireless | 35 euros

Son los más económicos de esta comparativa y por tanto también los que menos prestaciones tienen. Los Urban 4 de Energy Sistem están disponibles en 4 colores: los sobrios blancos y negros y los llamativos azules y amarillos. Tiene un diseño moderno y diferencial, orientado a un público joven.

La calidad del sonido es correcta pero no tiene la profundidad en los matices, ni los graves que sí son capaces de reproducir sus competidores.

La funda permite cargar los auriculares hasta tres veces y se recarga a través de un puerto micro USB Energy Sistem

Su batería es también la más escasa: al volumen máximo aguanta aproximadamente una hora y media y se podrán exprimir hasta las 2,5 horas con un volumen al 50%. La funda de carga, con cierre magnético, proporciona tres cargas extra, por lo que estaríamos hablando de un total de entre 6 y 10 horas de reproducción.

Lo que más nos ha gustado es su tamaño, tanto de los propios auriculares, como de la funda, convirtiéndolos en los más fáciles de transportar en el bolsillo. Los Urban 4 son cómodos y se acoplan bien a la oreja, aunque no tienen el encaje perfecto de los siguiente protagonistas de esta comparativa.

Los Galaxy Buds son los auriculares que mejor se adaptan a la oreja Samsung

Samsung Galaxy Buds | 145 euros



Muertos los Iconx, Samsung lanzó los Galaxy Buds, unos auriculares TWS con menos prestaciones, pero también más pequeños, cómodos y asequibles. Son los que mejor autonomía tienen con casi seis horas. Además su funda –de un tamaño manejable y una forma que hace que entre bien en el bolsillo– proporciona 4 cargas más y se puede recargar de forma inalámbrica.

Su panel táctil funciona muy bien, sin errores ni toques accidentales una vez el usuario se acostumbra, y permite controlar totalmente la reproducción, el volumen y algunas funciones extra configurables.

La funda de los Galaxy Buds permite recargar los auriculares hasta 4 veces ofreciendo un total de hasta 28 horas de reproducción Samsung

La calidad de sonido es excelente y encajan perfectamente en la oreja, lo ofrece una buena cancelación de ruido pasiva y los hace ideales para practicar deporte. Su punto débil está en las llamadas, aunque la calidad de audio es muy buena en entornos controlados, tiene como enemigos habituales los lugares ruidosos y el viento.

La 'app' de Samsung permite controlar también la ecualización del dispositivo y activar un sistema de sonido ambiente que permite escuchar sonidos y voces cuando los llevamos puestos para no aislarnos completamente del exterior.

Los Airpods solo están disponibles en color blanco Apple

Airpods de Apple | 180/230 euros



Son los más populares de esta comparativa y también los más caros: la versión sencilla cuesta 180 euros y la que incluye funda con carga inalámbrica cuesta 230.

Su batería dura 5 horas y con la funda –que es pequeña y muy cómoda– sumamos 24. La calidad del sonido es muy buena y destaca sobre todo en llamadas, incluso en entornos algo ruidosos.

Los Airpods de Apple tienen un diseño muy reconocible y elegante que ha sido muy copiado por algunos competidores Apple

Su forma de auricular tradicional pero sin cable los hace menos discretos y aptos para el deporte que los Galaxy Buds, sin embargo son los más cómodos de todos y de los que es más fácil olvidarse de que los llevamos puestos.

Un punto a su favor es que, desde la segunda generación, tiene una integración total con Siri -el asistente virtual de Apple- que está escuchando constantemente para cumplir nuestras órdenes con un simple comando de voz.

Los Airpods son sobre todo recomendables para usuarios de iPhone, iPad y Mac, ya que la integración y conexión con sus productos es perfecta. Aunque también son compatibles con cualquier dispositivo bluetooth del mercado.