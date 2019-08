Famous Oberogo: "Si veo un caso de racismo, actúo"

Famous Oberogo (Ámsterdam, 1999) simboliza la historia de superación de una familia de inmigrantes. Sus padres, de origen nigeriano, criaron a su hijo en tres países de dos continentes distintos con el objetivo de darle una vida más fácil. Holandés, aunque de sentimiento nigeriano "porque en Ámsterdam solo estuve un año", recuerda, llegó a España con seis años. Saltando obstáculos, la televisión le ha dado la fama y el ganador de la última edición de Operación Triunfo ha acabado cumpliendo su sueño: iniciar una carrera musical en solitario.

Sus recuerdos de la infancia vienen de África, y en concreto de Nigeria, donde vivió cinco años. "Me acuerdo de mi abuela, la echo mucho de menos y la suelo llamar por teléfono para ver cómo está", se emociona. Su familia emigró a España y Famous creció en la localidad sevillana de Bormujos, dónde estudió el bachillerato de Artes Escénicas. "Empezar en un nuevo país es duro porque hay que hacer amigos y aprender el idioma, que al principio me sonaba como a chino", cuenta.

Y en su adolescencia también descubrió que existía algo llamado racismo. Ahora, con 20 años recién cumplidos, mira hacia atrás y siente que la discriminación está disminuyendo. "La sociedad española ha avanzado mucho, pero aún hay cosas que cambiar en aspectos sociales. Ahora la cosa está más tranquila, pero si veo un caso de racismo, actúo", asevera el 'triunfito'.

Famous, por ejemplo, recuerda lo mal que lo pasó después de salir de la academia. "Mi familia recibió insultos. A mi tía -blanca- le decían que se fuese con sus negros de mierda. Eso a uno le toca y le cabrea". A él también le ha ocurrido. "Una vez en el AVE tuve un episodio de racismo, pero no le di importancia. El tipo era un ignorante".

De alguna manera, en su primer 'single', publicado la semana pasada, reflexiona sobre el racismo. "¿Por qué lo blanco se considera como lo puro y lo negro como impuro?", cuestiona. "Poco a poco se avanza, pero los políticos tienen que hacer más". Una crítica que extiende a parte de la sociedad española al recordar los migrantes del Open Arms. "La gente se piensa que los inmigrantes vienen a robarles el trabajo. Es como si un español se va a Inglaterra y le dicen que va a quitarles el trabajo. Te preguntas: 'Pero, ¿qué narices?'. Hay mucha ignorancia", insiste.

Antes de participar en Operación Triunfo no sabía ni que existían los 'talent shows'. Pero una vez fue a un casting y allí empezó a interesarse por este tipo de programas. Ahora se muestra agradecido por la oportunidad recibida pese a que su edición no ha alcanzado los niveles de audiencia de la anterior. "Hay artistas que están trabajando día a día para conseguir la repercusión que tenemos nosotros gracias a Operación Triunfo", se consuela. Famous llegó por sorpresa a la conocida academia y su talento le permitió ganar. Eurovisión también llamó a su puerta, aunque pasó de largo: "Me presenté porque podía suponer algo histórico para España y que la gente viese que los de color hacen de todo". Mientras trabaja en su nuevo disco, él se muestra orgulloso de su trayectoria: "¿Qué es triunfar? Para mí, es vivir de la música".