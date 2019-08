'Angry birds 2' no es la única ni la primera: cinco películas basadas en videojuegos

Este viernes, 23 de agosto, llega a los cines aragoneses la segunda entrega de 'Angry Birds': un filme animado que logró conquistar al público (sobre todo, a los espectadores más pequeños) en 2016, aunque no a la crítica (en IMDb tan solo tiene una media de 6,3). No obstante, su recaudación en la taquilla mundial le ha permitido acercar una segunda entrega en la que, una vez más, podremos disfrutar del humor infantil y sin pretensiones de esta adaptación del popular videojuego. Pero, estos pájaros frenéticos no son los primeros (ni los únicos) en saltar de la consola a la gran pantalla: bajo estas líneas buenos y malos ejemplos de otras películas que ya lo hicieron.

Cinco películas basadas en videojuegos

1 'Pokémon: Detective Pikachu' Este año, mayores y pequeños disfrutaron de esta nueva entrega de Pokémon que se inspiró en el videojuego del mismo nombre que se lanzó el pasado año para la 3DS. En él, tal y como se aprecia en el filme, hay que resolver misterios de la mano del adorable, pero eficaz, pokémon amarillo. 2 'Resident evil' Protagonizadas por Milla Jovovich, las seis entregas de 'Resident evil' han conseguido hacerse un merecido hueco en el cine de acción de principios de los 2000. Cabe destacar que todas ellas están inspiradas en el videojuego japonés Biohazard publicado, por primera vez, en 1996 para Play Station. No obstante, a día de hoy se ha adaptado a otras consolas. 3 'Lara Croft' Además de las dos protagonizadas por Angelina Jolie, el año pasado pudimos disfrutar de una nueva Lara Croft, aunque esta vez de la mano de Alicia Vikander. Esta nueva película, muy aclamada por la crítica, también se basó en el videojuedo 'Tomb Raider', en el que esta heroína debía demostrar su agilidad física y mental para sortear diversos peligros. 4 'Prince of Persia' Aunque las críticas en el cine no fueron demasiado amables, la mayoría hemos disfrutado en la gran y en la pequeña pantalla de Jake Gyllenhaal interpretando a este hábil persa que capturar al asesino del rey. Sin embargo, el videojuego, publicado en 1989, se hizo famoso en poco tiempo gracias a la calidad de la animación y a la credibilidad del movimiento. 5 'Warcraft: el origen' Como si de 'El señor de los anillos' se tratase, en esta película estrenada en 2016, hombres y orcos deben enfrentarse para defender o conquistar, respectivamente, el mundo de los primeros. Y este es el argumento del primer videojuego del universo Warcfrat, publicado en 1994, uno de los primeros es ofrecer opciones multijugador con estrategias en tiempo real.

