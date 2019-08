Mónica Carrillo fomenta la lectura con esta curiosa iniciativa

Mónica Carrillo, presentadora de los informativos del fin de semana en Antena 3 junto a Matías Prats, es uno de los rostros más conocidos de la cadena. Sin embargo, la periodista también compagina esta labor con otra de sus grandes pasiones: la escritura. En los últimos años han visto la luz sus tres principales obras: ‘La luz de Candela’, ‘Olvidé decirte quiero’ y ‘El tiempo. Todo. Locura’.

Fruto del gran éxito que han cosechado y con el objetivo de fomentar la lectura durante los meses de verano, la comunicadora ha puesto en marcha una novedosa iniciativa que, en sus primeras horas, ha generado un gran nivel de aceptación entre el público. Bajo el hashtag #VeranilloConCarrillo, la presentadora ha decidido repartir diferentes ejemplares de sus obras por diferentes ciudades de España.

La iniciativa es sencilla. La periodista firmará el libro y desvelará en las redes sociales dónde lo deja. "Solo pido una foto en redes para que me entere de que han llegado a destino y que los leáis. Y, después, escondedlos vosotros", explica a través de su perfil de Twitter.

Diferentes puntos de la capital de España, como Cuatro Caminos, la parada de metro Nuevos Ministerios, la Plaza de la República Dominicana o la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas son algunos de los rincones donde se han escondido los primeros libros.

Como suele ser habitual, la comunicadora interactúa de manera constante con sus seguidores a los que anima a participar en la iniciativa. "Tengo que reconoceros que me lo he pasado en grande hoy escondiendo libros. Hay más escondidos, ya iré dando pistas. Están en Madrid y a partir de mañana donde vaya yendo. He leído todas vuestras sugerencias de ciudades y me encantaría pasarme el verano recorriendo todas las zonas pero haré lo que pueda. Muchas gracias por haber recibido así la iniciativa y... nos leemos", concluye.