Cinco destinos para amantes del cine

El séptimo arte nos invita a viajar, a descubrir el mundo, a ver con nuestros propios ojos todos esos rincones que tantas y tantas veces hemos visto en la gran pantalla. Si eres de esos que se conocen todos los estrenos, que se apasionan con la cinematografía antigua y que pueden adivinar de qué película se trata escuchando tan solo una frase , seguro que tu viaje ideal incluye alguna parada en escenarios de película. ¿Preparando la próxima escapada? Aquí te proponemos algunos de los lugares más emblemáticas del cine:

1. París

La ciudad del amor por antonomasia ha sido representada en cientos de cintas. Desde la mítica escena en 'Al final de la escapada', donde Godard colocaba a una Anna Karina vendiendo periódicos en los Campos Elíseos, hasta las callejuelas parisinas por las que caminamos en 'Midnight in Paris', el cine ha traído hasta nuestras casas la esencia de la capital francesa. Los amantes de la extravagancia podrán visitar la cafetería donde trabajaba Amilie y aquellos que se decanten por los musicales tendrán la oportunidad de asistir a un espectáculo en el Moulin Rouge.

2. Roma

Allá por los años 60, Federico Fellini inmortalizó una increíble Fontana de Trevi en 'La dolce vita', una auténtica joya del cine italiano que reflejaba la decadencia de la burguesía de la época. Si decides escaparte a la capital italiana, podrás adentrarte en el cautivador Jardín de los Naranjos que sirve de escenario en 'La gran belleza' o vivir tu propia historia de amor por las calles que recorrieron Audrey Hepburn y Gregory Peck en 'Vacaciones en Roma'.

3. Nueva York

Desayunar delante de Tiffany's como hiciera Audrey Hepburn, citarse en lo alto del Empire State Building, probar el famoso sándwich de pastrami de Katz's o visitar la sede central de los mayores cazafantasmas de la ciudad. Sin duda, los amantes del cine tendrán muchas actividades y rincones que visitar en su viaje a la ciudad de los rascacielos. 'El padrino 2', 'King Kong', 'Spiderman', 'Manhattan', 'Taxi driver', 'El cisne negro', 'Big', 'Sombras', 'Requiem por un sueño', 'Chantaje en Broadway', 'West Side Story', 'El apartamento' ; la lista es interminable.

4. Kenia

Los más románticos elegirán el país africano por ser el escenario de 'Memorias de África', la historia de un matrimonio de conveniencia que se marcha a vivir a Kenia para explotar una plantación de café. Los amantes de los animales podrán ver con sus propios ojos el entorno donde fue rodada 'Nacida libre', donde un león queda huérfano y debe ser criado por los humanos antes de retornar a la vida salvaje. Los más aventureros seguirán los pasos de Lara Croft hasta Rift Valley. Los peques de la casa, por su parte, podrán contemplar dónde vive su fiel amigo Simba y ver el monte Kilimanjaro y las gargantas de Hell's Gate cuyas versiones animadas aparecen en la película.

5. Tokio

La capital japonesa es una megalopolis cuyo avance tecnológico contrasta de forma abrupta con las tradiciones más arraigadas de la población. Aquellos que visiten el país nipón, podrán comprobar la gigantesca diferencia entre la ajetreada vida de Tokio y los pueblos cercanos, como se ve en 'Cuentos de Tokio'. Si eres un apasionado de los karaokes no olvides acercarte a uno y cantar la famosa 'More Than This' de Roxy Music como hiciera en su día Bill Murray en 'Lost in traslation'. Tokio ha sido también escenario de 'Godzilla', 'Mapa de los sonidos de Tokio' o la animada 'Cars 2', entre otros.