Amor, calor y emoción contra el frío en la última noche de Lanuza

"Este va a ser un concierto dedicado a Bola de Nieve, pero también a la belleza y a la verdad. Sacad el pañuelo o abrazad muy fuerte si tenéis a vuestro lado a la persona que queréis", dijo Martirio, espléndida de voz. Tras una breve introducción al piano de Chano Domínguez, comenzó el concierto que Martirio y el pianista regalaron para el público de Lanuza.

Los títulos del compositor cubano ya daban bastantes pistas de los desamores a los que se iban a glosar bajo las faldas de los Pirineos (‘Tú no sospechas’, que popularizó Marta Valdés, ‘Si me pudieras querer’, ‘Ya no me quieres…’). Martirio, en una noche fría, donde asomaron las mantitas y un público que andaba por los 40 y 50 años, desplegó una actuación bella y elegante, entonada y honda.

Después de 15 años sin colaborar juntos, Martirio y Domínguez escogieron este proyecto para volver a reunir sus talentos. Con la pericia y maestría del pianista y la voz y el carisma de la cantante, abordaron el repertorio centrado en Bola de Nieve pero con sabias paradas y homenajes a otros grandes artistas (‘Se equivocó paloma’ de Rafael Alberti o ‘La vie en rose’, de Edith Piaf) en una noche donde hubo risas y lágrimas. Los artistas emocionaron a los casi 2.500 espectadores que no perdieron detalle. ‘Bito Manué, tú no sabe ingle’ y ‘Manicero’ pusieron el punto y final a la primera actuación de la cantante andaluza en el escenario flotante (lo hizo en 2014 en Sallent de Gállego). El público, conmovido, la despidió en pie.

Kiev, Toquinho, Sílvia y Colina

El escenario Caravana Sur también echó el cierre anoche, con el concierto de Kiev Cuando Nieva, una de las bandas de Huesca que siempre es un valor seguro. Atesora un sonido propio, que bucea entre lo mejor del indie pop y las melodías clásicas. Digno heredero de la tradición aragonesa (El Niño Gusano, Tachenko), llenó la carpa de Lanuza con algunos de los mejores temas que han grabado en su carrera, como ‘Más tranquilo’, ‘Limoneo’ o ‘De tarima’.

En noviembre de 2018 y bajo el epígrafe de ‘Brasil Abraça Espanha’ se encontraban por primera vez Toquinho con Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina. Con tan solo un intercambio de ideas, los tres músicos pusieron en pie un concierto que ya parecía rodado.

En la noche casi glacial de Lanuza que se animó algo más aún con ellos, hubo espacio para clásicos de ambos artistas (‘Aquarela’, ‘Si te cantara’) y también de la canción brasileña como ‘Chega de Saudade’, ‘Corcovado’, o ‘Garota de Ipanema’, entre otras.

Sílvia Pérez Cruz canta en compañía de Javier Colina y su contrabajo. Jaime Oriz.

Toquinho sigue siendo a sus 72 años una de las mayores referencias artísticas de Brasil y domina el escenario solo o acompañado. Sílvia Pérez Cruz es uno de los grandes nombres de la canción de nuestros días. Su voz sobrecoge; su versatilidad sorprende; sus interpretaciones, parece haber unanimidad, transforman. Javier Colina es historia actual del contrabajo y un gran conocedor del cancionero latinoamericano, el jazz, el flamenco y las músicas del mundo. Los tres ligaron bien su virtuosismo indiscutible.

Pirineos Sur se despide hoy y actúa Mon Laferte, la artista de gran proyección en Latinoamérica, en el escenario de los Mercados del Mundo, a las 22.30.

Con los muñecos de Abizanda

El telón de la Casa de los Títeres de Abizanda se bajará esta noche con una propuesta escénica innovadora y dirigida al público adulto: ‘Adagio’, del prestigioso titiritero zaragozano Karlos Herrero. Antes habrá propuestas para público infantil como ‘Cuentos de las estrellas’ de Títeres Sin Cabeza (12.00), ‘El Cruce’ en doble sesión de mañana y tarde por A2Manos, y ya por la tarde dos montajes: ‘Versos desde mi ventana’, de Proyecto Caravana (18.00) y ‘Telón de cielo’, de Víctor Biau (20.00). Los Titiriteros de Binéfar reconocieron ayer por la tarde a Teatro Arbolé y Teatro de Medianoche, con 40 y 35 años de trayectoria respectivamente.