Una teoría sobre 'La Casa de Papel' que podría contener un 'spoiler' hasta de la cuarta temporada

Tras un año de espera, la tercera temporada de 'La Casa de Papel' se estrenó en Netflix el pasado 19 de julio. Ocho capítulos que prometían la misma intensidad que las dos temporadas anteriores y que cierran la nueva hornada de delincuencia del equipo del Profesor dando paso inevitablemente a una cuarta temporada.

Un hecho que aunque significa que las aventuras de la banda no terminan todavía, ha dejado impactado a más de un usuario que ya ha llegado al final de esta última entrega lleno de dudas y con ganas de, como dirían los atracadores con careta de Dalí, más "Jarana":

Cuando terminas de ver #LaCasaDePapel en dos días y ya no sabes qué hacer con tu vida pic.twitter.com/CD452EqPvO — Los Memes De Papel (@LosMemesDePapel) July 22, 2019

Mood: esperando la otra temporada de la casa de papel. #LaCasaDePapel3 pic.twitter.com/AMCRdOQXkK — Maless🐯 (@madualessia) July 22, 2019

Pero todavía más impactados están quienes ya conocen una nueva teoría que corre por Twitter como lo hacen los temas virales: una teoría que asegura que el parecido físico de dos personajes resulta tan obvio durante la temporada que solo puede significar una cosa: son la misma persona. Eso sí, si todavía no has terminado la última temporada de la serie que hay en Netflix no sigas leyendo porque a partir de aquí comienzan los 'spoilers'.

La teoría asegura que la inspectora que tortura a Río, Alicia Sierra, a quien encomiendan posteriormente la misión de negociar con el Profesor y con Lisboa, ya conoce el plan con anterioridad, razón por la que puede adelantarse a muchos de sus movimientos. ¿Cómo es posible? Según el hilo de esta teoría, porque la temible inspectora sería en realidad, Tatiana, quien cinco años atrás era pareja de Berlín y en quien confía este, contándole todo el plan maestro. ¿Son o no son parecidos razonables?

Podría ser que Alicia Sierra es Tatiana, la ex novia de Berlín?🤔 pic.twitter.com/ulSy65NHz9 — Cesar Martinez💥 (@julio_cm18) July 22, 2019

Y si la ex de Berlín, es la inspectora, y ya se sabe todo el plan🤔🤯 quizás los está ayudando, o quizás por eso siempre sabe lo que van a hacer. #LCDP3 pic.twitter.com/c2dc72i6K4 — Luis Rojas (@luis_rojascr) July 21, 2019

Hay quien va todavía más allá y se atreve a aventurar que el niño que la inspectora lleva en su vientre sería de Berlín.

(SPOILERS #LaCasaDePapel3 ) Pues fíjate que creo que Alicia Sierra (@Najwa_Nimri ) es esa tal "Tatiana" de la que habla Berlín. Creo que sabe el plan, ella es pieza para que salga adelante y que el hijo que espera es de Berlín. — J.C. (@jotacarlosgarg) July 22, 2019

Esta teoría, no obstante, tiene sus detractores: ¿ha cambiado Tatiana su nombre en cinco años? ¿Y de profesión? ¿Puede haber cambiado físicamente así? Si les está ayudando desde fuera, ¿cómo puede tender una trampa así a Nairobi o torturar a Río? Y si no lo está haciendo pero conoce el plan... ¿no podría haber entrado hace tiempo?

Pero la amada de Berlín me parece que es italiana y aparte es una ladrona de muchos años, por otro lado la inspectora debe llevar años en la policia para que se le otorguen casos como el del atraco no tiene ningún sentido que sean la misma persona en todo caso podrían ser amigas — Karlo André (@KarloAndr3) July 22, 2019

Sería una teoría muy TOP si no fuera porque de esa imagen a la otra han pasado como mucho 5 años y no sería lógico taaaanto cambio. Pero seguro que la novia de Berlín dará que hablar! — Srta.Moni 🌸🌜 (@MoniSrta) July 23, 2019

Lo único que está claro es que habrá que esperar a la cuarta temporada para poder despejar todas las incógnitas.