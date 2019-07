El único espectáculo del 'rey del pop' avalado por los Jackson llega a Zaragoza

El único espectáculo del mundo de Michael Jackson avalado por su familia llega este mes de septiembre a Zaragoza tras haber visitado países como Francia, Alemania o México y lo hace con un elenco de artistas que preservan sobre el escenario el legado del 'rey del pop'.

'Forever. The best show about the king of pop' se representará en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza los días 27 y 28 de septiembre en un año en que se cumple el décimo aniversario de la muerte del artista "más importante" de la música pop y "más completo", pues además de cantante y bailarín fue también productor y compositor.

Esta producción española nació en 2010 un año después de la muerte de Michael Jackson (junio, 2009) y, desde entonces, ya lo han visto más de 700.000 personas, ha explicado en rueda de prensa su director artístico, Carlos López.

El 'show', que está ahora mismo de gira por España y que se representará también en la capital aragonesa, es una segunda fase o una actualización del primero, en el que se han incluido temas de sus últimos discos y bailes "más callejeros" para plasmar toda su obra, ha comentado.

Cuenta además con el aval de la fundación de la Familia Jackson, que adoptó el espectáculo de forma oficial a nivel mundial después de que tres miembros de la familia lo vieran en España.

Jermaine Jackson, hermano de Michael, asistió al estreno de 'Forever' en Madrid en enero de 2018 y La Toya Jackson lo hizo en el Teatro Coliseum de Barcelona en mayo de ese mismo año. Unos años antes, en 2011, Joseph Jackson, padre del artista, viajó a España para verlo en directo. Todos ellos aseguraron que era un espectáculo diferente a los que habían visto en otros lugares del mundo. La diferencia está, según López, en que esta producción no es un tributo o un homenaje al artista ni tampoco es un musical porque no tiene un hilo argumental.

Tampoco trata de copiar todo lo que hacía Michael Jackson porque, entre otras cosas, eso es realmente "complicado". Lo que busca es recrear y plasmar el universo del artista y darlo a conocer a las generaciones más jóvenes.

El espectáculo incluye las míticas canciones y coreografías del 'rey del pop', pero al mismo tiempo intercala coreografías nuevas hechas para esta producción. Sobre el escenario se ven también a los 'gangsters' y zombies que protagonizan algunos de sus videoclips más populares.

El actor y bailarín Alex Blanco, quien ha acudido a la rueda de prensa caracterizado de Michael Jackson, afirma que el reto de interpretar a este personaje no es tanto el desgaste físico, porque cualquier bailarín puede aprender los pasos, sino la parte emocional: entender lo que él sentía sobre el escenario y transmitirlo al público.

En resumen, "no perder la cordura porque se trata de absorber un personaje que no eres tú y que además existió".

El cartel lo componen 24 artistas y 11 bailarines, y todos ellos llevan "un trocito" de Michael Jackson, algo que reflejan en sus movimientos para entre todos conseguir un mismo objetivo: transmitir con el espectáculo el legado y la huella del cantante.

Por lo que ha contado Blanco parece que lo consiguen, pues todos los espectáculos que han ofrecido en las distintas ciudades españolas han acabado igual, "con el público en pie aplaudiendo y bailando".

Hasta 2020 esta producción tiene un calendario de giras completo, que le llevará por primera vez a Reino Unido y quien sabe si en un futuro a un teatro de 'Broadway' en Nueva York, como sugirió La Toya Jackson, aunque eso es algo, según López, que ven todavía "muy lejano".