La moda española apuesta por el ‘más es más’

Han sido seis días de desfiles más otras tres jornadas ‘off’, con presentaciones fuera de pasarela. Una Madrid Fashion Week que apostó por distintos escenarios, como los Jardines de Cecilio Rodríguez o el centro cultural Matadero, así como el clásico Ifema. Desfilaron Ailanto, Ángel Schlesser, Hanibal Laguna, Custo Barcelona, Ágatha Ruiz de la Prada, Devota & Lomba, Pedro del Hierro, Roberto Verino, Anna Locking o María Escoté, y brilló la firma The 2nd Skin Co, de la que son parte creativa el zaragozano Antonio Burillo y el cordobés Juan Carlos Fernández.

Burillo y Fernández presentaron su colección ‘Atelier’, de primavera-verano 2020, en la que jugaron dando vuelta a las prendas, mostrando el proceso creativo en el taller y convirtiendo lencerías, corsés y hasta etiquetas en adornos. Una colección en la que el traje de cóctel fue la prenda estrella y en la que los colores de alta costura, como el fucsia, se combinaron con distintas gamas de azules.

Contaron, además, con la colaboración de la soprano Mayca Teba, «para dar un toque español y castizo al taller. El nombre era ‘Atelier’, pero no tiene que ver con los talleres franceses, sino con el nuestro de Hortaleza. Mayca cantó chotis y zarzuelas y dio un espectáculo que, al final, fue nuestro regalo al público», destacó Antonio Burillo.

Guiño a la ecología en las prendas

Ya fuera por la reutilización de prendas en la colección de Anna Locking, los tejidos naturales de firmas como Miguel Marinero o los estilos florales y campestres de Pilar Dalbat, Lexdeux y Carlota Barrera, la 70 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week destacó por sus guiños a la ecología.

Propuesta de Anna Locking Zipi/ EFE

María Lafuente, por ejemplo, llevó como estandarte el diseño sostenible y presentó un innovador material Petsilk en 3D que nace del reciclaje de botellas.

Pero también se pudo ver que la moda española apuesta para la próxima temporada por el ‘más es más’ y se aleja de ideas minimalistas. En esa tendencia destacó Dominnico, que recibió el premio a la mejor colección de la pasarela de jóvenes talentos.

Propuesta de María Escoté EFE

En ese ‘más es más’ están incluidos los modelos de la colección ‘Atelier’ de The 2nd. Skin Co, así como las propuestas de Teresa Helbig, Hannibal Laguna o Roberto Diz, que hizo además un guiño a los años 90 al tener como invitada, desfilando, a una de las grandes supermodelos de esa época: Brandi Quiñones. Musa de Yves Saint Laurent, Gianni Versace o Karl Lagerfeld, la neoyorquina está profesionalmente retirada de las pasarelas, pero no duda en atender las llamadas de amigos como Roberto Diz.

Tendencias para 2020

Puso el broche de oro en la pasarela Kiko Font, director creativo de Duarte. Su colección, en la que brilló el ‘blazer’ o chaqueta de vestir, predominaron los cortes más que holgados.

También predominaron chaqueta y pantalón en la colección de Ángel Schlesser, que apostó por los cortos que dejan parte de la pierna a la vista y estampado de rayas.

Custo mostró otra de las tendencias para 2020. La firma, que anunció que se marchará de Barcelona rumbo a Italia, propuso tonos lima a combinar con el amarillo, un estilo tropical que no pasó desapercibido.

Así imagina Duarte la temporada 2020 EFE

Y en los colores también se vieron los llamados ‘nuevos rojos’, como se pudo ver en el desfile de Ailanto. La marca combinó distintos tonos para crear un conjunto con aires marinos.

Y también veremos la próxima temporada aires exóticos, de selvas como la de Costa Rica. Así lo imaginó Duyos, con prendas llenas de colores de alto impacto, como los verdes y rojos, y con acabados metalizados.