The Waterboys hace bailar en Lanuza en la primera jornada de Pirineos Sur

Pirineos Sur no ha podido comenzar de mejor manera, con uno de los conciertos más esperados de este año, The Waterboys, y una muy buena afluencia de público en el auditorio natural de Lanuza, unas 2.500 personas, en lo que fue la inauguración oficial de la 28 edición del Festival Internacional de las Culturas. Para este arranque se vivió una noche espectacular en Lanuza en la que el folk irlandés de la banda capitaneada por el incombustible Mike Scott inundó el anfiteatro desde el primer momento.

The Waterboys fueron muy puntuales, y a las 23.30 ya estaban en el escenario. Tras una gran ovación del público, para darles la bienvenida, y un "buenas tardes" de Scott, arrancaron con ‘Where the action is’, título que da nombre a su último trabajo y que ha tenido un gran éxito entre el público, para seguir con ‘All the Things’ y ‘If the Answer’.

Y así hasta completar un repertorio de 15 temas, entre los que no faltaron clásicos de esta banda como ‘Medicine Bow’ o ‘The Pan Within’. También versionaron dos canciones de los Rolling Stones, ‘Under my Thumb’ y ‘Jumping Jack Flash’, con la que se cerró esta primera velada musical. The Waterboys ofreció un gran concierto, con un directo impecable, bajo una noche estrellada, y sobre el escenario flotante y las frías aguas del pantano de Lanuza.

Rock con Lady Banana

Pero el primer recital de esta edición de Pirineos Sur tuvo lugar en el nuevo escenario bautizado como Caravana Sur, por el que pasarán distintos artistas aragoneses. Lady Banana tuvo el honor de inaugurar el espacio. El grupo formado por Nerea y Alba hizo sonar su rock con aires punk que bebe de los ochenta con influencias de Sleater-Kinney, The Runaways o The White Stripes y con el que llevan ya dos años recorriendo no solo España, sino otras capitales europeas.

Una hora después, en el escenario flotante de Lanuza, se estrenó Morgan, para dejar constancia de su dominio del folk americano, soul, góspel y funk. Presentaron su último álbum ‘Air’, con el que están actuando en los principales festivales. Morgan es un grupo que destaca no solo por su fuerza instrumental, también por la voz de su vocalista, así como por la teatralidad de sus conciertos.