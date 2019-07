Woody Allen, sobre el 'Me Too': "Trabajo siete días a la semana y no pienso en movimientos políticos y sociales"

El director estadounidense Woody Allen ha afirmado que no piensa en "movimientos políticos y sociales", tal y como ha señalado este martes en respuesta a las preguntas sobre el movimiento 'Me Too', durante la presentación del rodaje de su próxima película, que se desarrollará en San Sebastián.

"Trabajo siete días a la semana y no pienso en movimientos políticos y sociales", ha manifestado a los periodistas en referencia a las preguntas sobre el boicot al cineasta en Estados Unidos relacionado con las denuncias de abusos por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, y del movimiento 'Me Too'.

El cineasta ha asegurado que, a sus 83 años, no piensa en jubilarse, ya que, según ha dicho, su filosofía es que "no importa lo que ocurra" y "centrarse siempre en el trabajo". En ese sentido, ha destacado que en su carrera no ha importado lo que haya sucedido con su "mujer, hijos o la política".

Allen ha presentado en el Kursaal de San Sebastián algunos detalles de su próxima película, que lleva por título provisional 'Rifkin's festival' y que comenzará a rodarse este miércoles en la capital guipuzcoana, acompañado por los actores Elena Anaya, Wally Shawn, Gina Gershon y Sergi López y por Jaume Roures, productor de The Mediapro Studio.

A la presentación también han acudido el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

En esa línea, el director ha afirmado que no está "equipado mentalmente para tener una visión profunda" de los movimientos políticos y sociales, y que se centra "en las relaciones sociales, en la comedia". "No pienso en jubilarme, probablemente me muera montando alguna de mis películas, o rodando", ha destacado.

Comedia romántica

Woody Allen, que inicia este miércoles el rodaje de su nuevo trabajo en escenarios de San Sebastián -con alguna localización en las localidades guipuzcoanas de Pasaia y Zumaia-, no ha querido desvelar el contenido del argumento de su filme, más allá de que se trata de una comedia romántica en la que "unas personas de EE. UU." llegan al Festival de Cine donostiarra y "ocurren cosas que tienen resonancia cómica en sus vidas y en sus matrimonios".

En esa línea, ha explicado que eligió San Sebastián para rodar al ser un lugar en el que tanto él como su familia podrían "disfrutar", ya que al director estadounidense no le gusta marcharse de Nueva York "por un periodo largo". "Vivir aquí durante unos meses es toda una experiencia, un placer absoluto", ha asegurado Allen, quien ha explicado que quiere "enseñar al mundo" su visión de la capital guipuzcoana, tal como lo ha hecho con Nueva York en incontables ocasiones.

El realizador neoyorkino ha adelantado que su película, además de contar con situaciones románticas, también servirá en parte de "homenaje a los directores y las grandes películas que han cristalizado en festivales maravillosos", al estar centrado su argumento en el Festival de Cine donostiarra y rodar algunas de sus escenas en espacios que habitualmente ocupa el Zinemaldia.

No obstante, ha mostrado su "preocupación", ya que, en la actualidad, los festivales de cine "tienen más que ver con estrellas rutilantes y con publicidad" que con "homenajes de verdad al arte de la cinematografía en los que se veían películas valiosas que no eran tan populares o conocidas". "No me gusta tanta comercialidad", ha lamentado.

Actores "magníficos"

El cineasta, que ha resaltado que siempre ha trabajado con "gente fantástica", ha considerado que los actores con los que ha rodado sus películas "han sido magníficos" y que ese es el "éxito" de su trabajo. "Yo les doy mucha libertad, ellos hacen una gran interpretación y luego yo me llevo los piropos", ha expresado.

Respecto a la elección de los actores para la película, ha explicado que pidió a su codirectora una lista de personas, de las cuales no conocía a algunas. En el caso de Elena Anaya, ha señalado que estaba "familiarizado" con ella "por su trabajo con Almodóvar". Según ha dicho, encontró a los intérpretes que "encajaban" y que eran "los mejores para los papeles". "Estoy seguro de que harán un buen trabajo y que yo sea mejor director de lo que soy", ha apuntado.

La película, la cuarta que Allen realiza junto a la productora Mediapro, estará lista para su estreno en "aproximadamente 10 meses" y será distribuida internacionalmente por el grupo que administra Jaume Roures y FilmNation. El cineasta ha asegurado que no sabe lo que ocurrirá con el filme en EE. UU. porque, según ha afirmado, "no tengo ningún control al respecto". "Espero que la gente la vea y la disfrute. He tenido muy buenos públicos en Europa y soy optimista en que esta relación continuará. En EE. UU. no hay planes", ha destacado.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que la situación actual y el "tenso" clima político propicia que la gente quiera "liberar la tensión y reírse". "Lo que está ocurriendo crea un humor satírico de primera calidad. Los malos tiempos van bien para la comedia en Estados Unidos", ha concluido.

Mediapro

Por su parte, Jaume Roures ha recordado que se trata de la cuarta película que Mediapro realiza con Woody Allen, tras 'Vicky Cristina Barcelona', 'Midnight in Paris', y 'Conocerás al hombre de tus sueños', y ha manifestado que están "encantados", tanto por "retomar una relación como por la calidad del proyecto y del casting".

En esa línea, ha explicado que el rodaje, que se prolongará hasta el 20 de agosto, comenzará este miércoles en localizaciones de la Parte Vieja, la plaza Cervantes y el bulevar donostiarra. En el proyecto trabaja un equipo de más de un centenar de personas, de los cuales "la mitad son profesionales de aquí, así como centenares de extras y figurantes".