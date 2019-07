'Resucitando' a Whitney Houston o a Maria Callas

Maria Callas no puede realizar giras por los escenarios de medio mundo porque falleció en 1977, y Whitney Houston no puede lanzar canciones nuevas al mercado, porque murió en 2012. Y, sin embargo, ambos fenómenos han ocurrido. La industria de la música parece no estar dispuesta a perder a sus referentes y ha empezado a tirar de las nuevas tecnologías para hacerlo posible.

En el caso de Whitney Houston, esta semana ha entrado en el top 100 de 'Billboard', la lista de referencia en Estados Unidos, con su canción 'Higher love'. Un fenómeno que ha sido posible gracias al DJ noruego Kygo, autor de éxitos internacionales como 'Firestone' o 'It Ain't Me', y a los herederos de la cantante de Nueva Jersey, que le ofrecieron al músico la posibilidad de emplear la versión que Houston realizó del tema para el disco 'I'm Your Baby Tonight', estrenado en 1990. Aunque tenga casi 30 años, la canción no la habrán escuchado hasta ahora, ya que se trató de un tema especial que solo se publicó en Japón.

El éxito ha sido tal que Pat Houston, hermanastra y antigua representante de la cantante, ya planea cómo continuar con la estela de Houston a pesar de su muerte: con una gira. Hoy en día, es posible hacerlo gracias a los hologramas y, de hecho, ya se ha realizado con una de las cantantes de ópera más reconocidas de la historia: Maria Callas.

La responsable de esta actividad es la empresa Base Hologram, que insiste en recordar que sus conciertos no consisten en emitir antiguos conciertos de Callas en tres dimensiones, sino en crear una nueva experiencia. Analizando cientos de actuaciones de La Divina y con una actriz imitando sus movimientos, Base ha logrado elaborar un espectáculo nuevo en el que la proyección de Callas interactúa con el público y la orquesta, que sí actúa en directo, como si realmente estuviera allí.

La gira de Maria Callas en holograma pasará próximamente por España, dentro de su tour europeo. Actuará el 7 de noviembre en el Teatro-Auditorio de Sant Cugat del Vallès e interpretará, según el programa, canciones como 'Casta diva', 'O mio babbino caro', 'Habanera' o 'Visi d'arte'.

La compañía cuenta con otra producción en cartel, cuya gira no llegará a Europa hasta el mes de octubre. Se trata de un dueto entre Roy Orbison (autor de 'Pretty Woman' muerto en 1988) y Buddy Holly (conocido por canciones como 'Peggy Sue' y fallecido en 1959). Ambos músicos solo actuaron juntos en conciertos, no grabando discos, pero se profesaban mutua admiración y respeto, según explicaron sus respectivas familias a 'Rolling Stone'.

Los cantantes no son los únicos que no se libran de que la tecnología les 'resucite'. En 'Star Wars: Rogue One', película de Disney de 2016, los 'fans' de 'La guerra de las galaxias' se sorprendieron al ver en pantalla a Peter Cushing retomando su papel de Capitán Tarkin, ya que el británico llevaba muerto 22 años y, además, aparecía con el mismo aspecto que en la primera película de la saga, estrenada en 1977. La tecnología estaba detrás de este suceso, que también se empleó para que Carrie Fisher apareciera con su aspecto de la cinta original de los setenta.

A la izquierda, Peter Cushing en la película de 1977. A la derecha, su recreación por ordenador de 2016. Lucasfilm/ABC