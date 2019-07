Comienza el Slap! Festival con White Coven y R de Rumba

El Cámping de Zaragoza será de nuevo escenario, desde hoy y hasta el domingo, del Slap! Festival, con más de 30 actuaciones, entre las que se incluyen los israelíes A-Wa., cuya única actuación en España será en este festival. Las tres hermanas Haim conforman esta propuesta donde cantan en árabe y mezclan el sonido tradicional yemení con el hip-hop y la música electrónica. También destacan las actuaciones del rapero Bejo, los canadienses Battle of Santiago, los británicos Speedometer, o las bandas nacionales Freedonia y Los Ojos.

La apertura de puertas será a las 11.00 con Rastaul ft Big Moon & Sam&Kora, encargados de inaugurar la edición a las 13.00. El reggae zaragozano y senegalés dará paso al rock setentero de The White Coven, al post-rock afrocubano de Battle of Santiago, al vudú caribeño mezclado con el blues rock estadounidense de Moonlight Benjamin, y a la sesión de pinchadiscos de R de Rumba, esta última ya pasadas las tres de la madrugada. En esta edición priman los ‘disc-jockeys’, de los que habrá hasta 17 sesiones. Además del mencionado R de Rumba, estará su compañero en Violadores del Verso Sho-Hai (el sábado a las 21.00).

Mañana,el vermú estará amenizado por la música de New Orleans de Cuti & The Mogambos. También actuarán Rosin de Palo y Systema Solar, entre los cuales se podrá disfrutar de algunos consagrados grupos del género como Speedometer, Freedonia y A-Wa. Y el domingo el ritmo no para aunque el festival llegue a su final. De ello se encargarán los Artistas del Gremio, el dúo Za!, Bigott y el dúo femenino Juicy, quienes cerrarán la décima edición de la muestra.