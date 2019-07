Las primeras críticas alaban el regreso de 'Stranger things'

En primer lugar, atajar la psicosis por los 'spoilers': en este texto no aparecen detalles de la trama de 'Stranger things'. Resuelto este trámite, podemos dar paso a las buenas noticias porque la tercera temporada de la serie de Netflix, lejos de sufrir desgaste en su fórmula, está empezando a recibir críticas positivas desde hoy mismo, el día de su estreno.

Los primeros en verse de una sentada los ocho capítulos de la ficción de los hermanos Duffer han sido los medios británicos. La BBC afirma que la serie "es un estimulante ejemplo de una franquicia alcanzando nuevas cotas" y añade que el cine comercial "podría aprender de ellos". Hugh Montgomery, crítico de la televisión pública británica, le ha concedido la máxima puntuación: cinco estrellas.

'The Guardian', por su parte, alaba la capacidad de la serie para "enganchar" a los jóvenes con sus giros de guión y a los mayores con sus referencias nostálgicas. En esta ocasión la trama se desarrolla en 1985 y comienza el 4 de julio, fiesta nacional en Estados Unidos. "Es una temporada más atrayente que la anterior, y mucho más divertida", escribe Lucy Mangan. "Es un alegre regreso del 'show' que nos atrapó con fuerza", dice. Su veredicto es de 4 de 5 estrellas posibles.

Al otro lado del Atlántico, 'The New York Times' afirma que, después del final de 'Juego de tronos', 'Stranger things' es "la última gran serie de televisión que queda", aunque enfría un poco el entusiasmo. "La presentación de la serie de los Duffer es perfectamente competente, pero no puede evitar desviarse de sus temas principales. Han construido un juguete estupendo, pero todavía es posible que te canses de jugar con él", escribe Mike Hale.

Para la revista especializada en cultura pop 'Rolling stone', la serie merece tres estrellas y media y se parece más a una película que a una serie, en el buen sentido de la comparación. Destaca también la interpretación de David Harbour como el sheriff Hooper y afirma que "en términos de espectáculo, esta es de lejos la temporada más impresionante, aunque las secuencias de acción son un poco repetitivas".

También puede haber terror en verano

La tercera temporada de 'Stranger things' es la primera que se desarrolla en verano, pero mantiene sus ingredientes básicos: suspense, nostalgia ochentera y niños intrépidos. Si la segunda tanda de episodios comenzaba en Halloween, esta se inicia en la Fiesta de la Independencia de Estados Unidos, con la apertura de un nuevo centro comercial en la ciudad de Hawkins y con nuevos enemigos. Ya está disponible en Netflix.