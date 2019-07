La comarca del Sobrarbe se vuelca este jueves con la memoria colectiva de la zona gracias a una actividad con el título Mujeres que cuentan. Se trata de una iniciativa del festival Castillo de Aínsa por la que mujeres mayores de la comarca suben a un escenario y hacen exactamente eso: contar. Contar sus anécdotas y ofrecer un relato para no olvidar la historia del Sobrarbe.

Una de esas mujeres, cuya historia se podrá escuchar a las 19.00 en el patio del Museo de la localidad, es Pilar Úrsula Buil, que cumplirá 80 años este mes de octubre. "No he preparado nada aún, pero voy a contar mi historia desde que aprendí a coser", explica. Algo que hizo en la escuela de Sobrarbe y para lo que recibió una motivación imprescindible desde casa. "Mi padre siempre me enseñó que tenía que trabajar, buscarme un oficio", dice.

Destacado FESTIVALES DE MÚSICA EN ARAGÓN PARA EL VERANO 2019

Pilar vive en Escanilla -perteneciente a Abizanda-, donde no puede aburrirse porque la van a buscar por su habilidad con la aguja. "Me viene gente de todas partes", explica, y no es para menos. Su especialidad han sido los vestidos de novia y, entre sus récords, haber completado uno en apenas 6 horas -"no se lo podían creer", recuerda- o hacer pasar una de sus creaciones por un vestido "de un sitio de categoría".

Para apoyar estas y otras anécdotas, Pilar llevará fotografías de sus creaciones. "No he querido coger ninguna sin consultar a las novias, pero mi sobrina sí me ha dejado", cuenta esta oscense. Su historia, representando a la de muchas otras mujeres, podrá ser escuchada esta tarde.

Naturaleza y música

Antes de las historias como la de Pilar, Carmen Carramiñana, especialista en cuentos y lectura, dará una charla sobre la relación entre naturaleza y literatura en el espacio Eco Museo a las 18.00, desde los mitos griegos y romanos hasta los cuentos populares, con mención especial a los contemporáneos y sus llamadas a conservar el medio ambiente.

Esta primera jornada del festival Castillo de Aínsa terminará con la actuación de La Chaminera -también en el Patio del Museo, a las 20.00-, para trasladar después la festividad a la Plaza Mayor, donde Rodrigo Cuevas interpretará su espectáculo 'Trópico de Covadonga'.