Danny Boyle dirige 'Yesterday': "Siempre tengo el síndrome del impostor en Hollywood"

Danny Boyle, director de películas como 'Trainspotting', 'Slumdog Millionaire' o '127 horas', cambia de registro con 'Yesterday', una comedia romántica que se estrena este viernes 5 de julio en la que se aleja de Hollywood y del "síndrome del impostor" que allí siente para rendir su particular homenaje cinematográfico al legado musical de los Beatles.

Lo hace, con guión de Richard Curtis, a través de la historia de Jack, un músico en ciernes que, tras un accidente, despierta en un mundo en el que nadie conoce a la banda de Liverpool excepto él. Protagonizada por Himesh Patel y Lily James, el filme desgrana el lado amargo de la fama y la industria musical siguiendo el ascenso al estrellato de Jack, que se apropiará de los himnos de John, Paul, George y Ringo para triunfar.

"Los Beatles pertenecen a todas las generaciones", asegura Boyle en una entrevista a Europa Press durante la presentación del filme en Londres, en la que añade añade que "incluso una canción como Yesterday, que tiene más de 50 años, parece nueva". 'Let It Be', 'Eleanor Rigby' o 'Here Comes The Sun' son solo algunos de los temas que Patel versiona en la película, que ha contado con la bendición de Paul McCartney y Ringo Starr, los miembros vivos de la banda.

"Les enviamos la película y por suerte nos dejaron seguir adelante. Recibimos una emotiva carta de Ringo, lo cual es increíble, y de Olivia, la viuda de George Harrison", relata Boyle. "No sé si la consideran genial, pero creo que al menos les parece bien", bromea el guionista Richard Curtis, conocido por títulos como 'Love Actually' y 'Una cuestión de tiempo', que en esta ocasión se ha encargado de adaptar la historia creada por Jack Barth.

'Yesterday' es un homenaje a los Beatles, pero también una celebración "de la música, sea cual sea el género que te guste, de la creatividad, el amor y la amistad" que conecta por igual tanto con los veteranos que crecieron con la banda como con los jóvenes, tal como explica Lily James. Para Patel "es una celebración de todas las cosas buenas de la gente y el arte" que además añade un toque actual con Ed Sheeran interpretándose a sí mismo como mentor de Jack. "Tiene un gran sentido del humor, no tenía ínfulas, era como cualquier otro actor", cuenta Patel sobre el paso de la estrella del pop por el set.

"Las canciones son lo suficientemente potentes como para ser escuchadas, canciones hechas por los mejores compositores del último siglo", argumenta Curtis sobre un grupo atemporal que tampoco pasa de moda entre los 'millennials'. "Nuestros padres disfrutaron de esa explosión de música pop que fue tan suya como nuestra", dice Boyle.

Boyle, alejado de Hollywood

Jack alcanzará la fama poniendo voz a las letras de los Beatles y experimentará en primera persona el éxito mundial, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. James confiesa sentirse identificada con el personaje, y considera que "muchas veces sientes presión" por la actitud ambiciosa de los representantes, algo que confirma Patel. "Hay que mantener un equilibrio sano entre lo profesional y lo personal y todo irá bien", agrega el intérprete.

Algo parecido siente Boyle, que desde que firmó 'Trainspotting' en 1996, se convirtió en uno de los directores más codiciados por Hollywood. "Nunca he estado interesado en eso, he tratado de quedarme en Gran Bretaña y hacer películas aquí", relata el oscarizado cineasta, que reconoce empatizar con los sentimientos de culpa de Jack. "No sé si es algo británico, pero siempre tengo el síndrome del impostor en Hollywood".

'Yesterday' tiene música, romance y humor, lo que hace de la cinta "una gran experiencia para abstraerse del mundo, motivo por el que amo el cine", en palabras de James. El filme disputará el título de éxito del verano a partir del viernes 5 de julio.