TVE pide disculpas tras hacer un menú catalán en un 'MasterChef' grabado en Valencia

La directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, ha pedido disculpas a los espectadores que se hayan sentido "agraviados" por la elaboración de un menú catalán en un programa de 'Masterchef' que se grabó en Valencia.

"Pedimos disculpas si se han sentido agraviados porque no es nuestra intención. Seguiremos yendo por todos los pueblos de España dando a conocer la gastronomía tan rica que tiene nuestro país", ha afirmado Prieto durante el programa 'RTVE Responde', que presenta el Defensor del Espectador, Ángel Nodal.

El menú que elaboraron los concursantes en la prueba de exteriores estaba formado por un bacalao con su piel frita y 'samfaina', canelones de 'rostit' y crema catalana. "Si con esto quieren representar a la Comunidad Valenciana me parece que no han acertado en ningún momento", ha criticado un espectador, que considera que "no cabe otra que una disculpa en el próximo programa".

En este sentido, Prieto ha explicado que 'Masterchef' intenta hacer platos y utilizar productos de las zonas que visita. "La gastronomía española es muy variada, rica y transversal y no queremos excluir a ninguna", ha señalado.

La directiva de TVE ha asegurado que entiende que los valencianos esperasen un arroz en lugar del menú que se realizó en la prueba, pero ha agregado que es también lo que esperaban los concursantes. "Esto es un concurso y lo que hacemos es cambiarles el paso", ha señalado, para añadir que se trata de "un cambio de estrategia". De este modo, Prieto ha afirmado que no es la primera vez que sucede.