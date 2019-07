Nerea Barrios: “La cultura te hace pensar y te ayuda a ser libre”

Nerea Barrios Lecea (Zaragoza, 1976) se fue a Madrid hace 20 años con un sueño: convertirse en actriz. Se había formado en la Escuela Municipal de Teatro, y en la capital amplió sus estudios con Cristina Rota, con Miguel Narros, en el taller de William Layton y también en Granada, en la escuela Escénicas. Trabajó en teatro, cine, televisión y publicidad, y hace una década o así decidió dar un giro a su vida. Ahora es directora y escritora teatral, ‘coach’ de actores y da clases en el Instituto de Cine de Madrid. Ha creado con su hermana Carolina la productora Lecea Creaciones. El día 13 de julio estrena en el Teatro Lara de Madrid ‘La vida es una broma’, un homenaje a su mejor amiga, zaragozana, Arantxa Cameo, que falleció el pasado año. Y a partir del 4 de agosto, en la sala Membrives del Teatro Lara, se representará ‘Lo veo por todas partes’, que ha estado ocho meses en la sala Mayko. Ambas piezas estarán hasta septiembre.

¿Qué le llevó a pararse, a dejar un poco su carrera de actriz?

Me di cuenta de que no me gustaba mucho que me dirigiesen y me mandasen. Ja ja ja. Pudo ser eso y decidí hacerlo todo yo: actuar, dirigir y producir. Era demasiado, y yo no soy Woody Allen, claro. Y me he centrado más en la escritura y en la dirección.

¿Desde cuándo escribía usted?

Desde muy pequeña. Podría decir que lo he hecho siempre: notas, diarios, apuntes, cosas personales. En cierto modo lo he respirado en la familia. Por mi casa y sus entornos aparecían gentes del vídeo y del cine, pero también del periodismo y de la literatura y de la música: Ignacio Martínez de Pisón, Rafael Azcona, Luis Alegre, Javier Tomeo, Félix Romeo, José Antonio Labordeta... He crecido en una casa donde se leían los periódicos de todos los colores desde muy temprano.

Función de 'La vida es una broma': Elisa Drabben, Isabel Bernal y Sara Ralla.. Lecea Creaciones/Carolina Gistaín.

¿Cómo dio el salto a la escritura teatral?

Con mucha naturalidad. Primero escribí para formatos de microteatro, algo que me interesó mucho, y luego un corto, ‘Acelgas’, donde yo hacía todo. Después 'Rubias' con la que estuvimos dos años en cartel, era un formato muy novedoso dónde el público elegía lo que pasaba.

¿Qué le interesa, quién le inspira?

Me inspira la vida. Me interesa la vida. Hace algunos años, quedé con el escritor Javier Tomeo en el café Gijón y le expliqué lo que hacía, cómo veía las cosas, qué asuntos y personajes me estimulaban. Le pregunté si la vida era tan rara como yo la percibía y recuerdo que me dijo: “No. No es que te pasen cosas extraordinarias. Pero tú observas. Y ahí está el secreto”. Era una frase halagadora, pero pensé que también me definía un poco.

¿En qué sentido?

Intento darme cuenta de lo que pasa. Lo importante es sentir, emocionarte, intentar entender. Y para eso es muy importante la cultura: te hace pensar y te ayuda a ser libre.

O sea, nacía una escritora.

Bueno, sigo trabajando con actores. Soy ‘coach’ de interpretación e imparto talleres privados. Ayudo a los actores a preparar un castin o a trabajar un papel concreto. Y no solo eso: a veces un actor necesita hablar, reflexionar, detenerse un momento, incluso cuando está en la cresta de la ola y cuando parece que todo le viene de cara. Trabajo con algunos actrices y actores conocidos, pero por respeto a su intimidad no debo decirlo.

La directora Nerea Barrios, la actriz Isabel Bernal y la productora Carolina Gistaín. Lecea Creaciones

¿Cómo nació ‘Lo veo por todas partes’?

Es una obra teatral para detectar y prevenir el maltrato. Es una obra de denuncia y de preguntas. “Si te pegan en una relación, ¿por qué sigues ahí?”. A veces una se da cuenta de la situación, al final, cuando decides romper e irte. Creo que es un texto precioso e intenso, cuatro monólogos escritos por cuatro mujeres y que creo que llegan a la gente. Una, a veces, aunque tenga pareja, marido, amigos o una niña, como tengo yo, Berta, puede sentirse radicalmente sola. Ese tema me interesa y aparece mucho en mis obras. Mi hermana Carolina hizo un monólogo, Ana Amaro y Sara Williams, otros dos, y yo el cuarto. Es un proyecto de mujeres. Cuatro mujeres cuentan cuatro historias reales de otras cuatro mujeres. Interpretadas por las cuatro actrices María del Mar Basas, Elena de Lara, Lara Palma y Sara Ralla, que es zaragozana.

Con tanto elenco aragonés, ¿no han pensado traerla a Zaragoza?

Sí. La ofrecimos al Teatro del Mercado y al Teatro Principal, pero no hemos tenido respuesta alguna todavía, pero tenemos muchas ganas. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón nos ha contratado el 21, 22 y 23 de octubre y la representaremos en Zaragoza, Huesca y Teruel para alumnos.

Vayamos con ‘La vida es una broma’…

-Es una pieza sobre el cáncer. A mi mejor amiga, Arantxa Cameo, zaragozana, le descubrieron un cáncer de pulmón. Le daban poco tiempo de vida. Y me planteé, nos planteamos hacer algo: alegrarle todo el tiempo que le quedase a través del sentido del humor. Y en ese tiempo, en medio del dolor y la sesiones clínicas, nos descojonamos literalmente todo lo que hemos podido. Resistió un año.

¿Lo logró, lo lograron entre las dos, hacerla feliz? ¿Y qué pasó después?

Yo creo que sí, y lo digo sin ánimo alguno de frivolidad. Hablamos de algo serio que nos apena a todos, empezando por su familia. Creo que hemos intentado hacerle bonitos muchos días. Después de su adiós, pensé que tenía que hacerle un homenaje y es esta obra, que quiere ser divertida, que quiere entretener, que intentar mirar la muerte a los ojos. Ha sido un regalo.

¿Un regalo?

Me da una pena infinita su desaparición. Ha sido un desgarro, pero a la vez he aprendido tanto de ella sobre la vida, la amistad, la belleza, me ha ayudado tanto con su actitud y su entereza. Arantxa nos dio una lección de serenidad. Ni quería tristeza a su lado ni que la compadecieran. Quiso vivir con toda la ilusión y energía posible. Me puse a escribir la obra y la acabé...

No solo eso. Encontró a tres actrices e incluso hicieron un preestreno en la sala Mayko. Acudió la familia de Arantxa. ¿Qué sucedió?

Vino su familia, sí. Hubo, claro está, risas y lágrimas. Yo estaba temblando, pero cuando oí la primera risa de la madre, me dije: “Venga”. Empecé a respirar. Y fue el estallido de la maravilla. Es un homenaje para su hija y para mi amiga. Fue precioso. Y espero que guste. Hemos puesto mucho trabajo y cariño. Las actrices son Isabel Bernal, Elisa Drabben y Sara Ralla. La obra convivirá con ‘Lo veo por todas partes’ en agosto y septiembre en el Teatro Lara, una sala que tiene alrededor de 130 butacas.