Magallón Sicilia quiere ser otro y ser él mismo en su serie ‘Autorretratos’

José Ramón Magallón Sicilia (Zaragoza, 1969) es un pintor respetado y querido. Sigue su camino sin despistarse, seguro de la abstracción, del color y de la línea horizontal. Vasarely y Rothko son dos de sus dioses el arte. Expone en la galería Cristina Marín once cuadros de 2019 de generoso formato con el título ‘Autorretratos’.

“Un pintor intenta ser coherente siempre y a la vez anhela reinventarse en cada nueva aventura. Yo, en esta exposición y quizá en otras, me muevo entre dos polos: una línea más cerebral, geométrica, y otra en la que intento pintar desde la visceralidad, desde la ausencia de límites, y eso quiere decir que estoy abierto a la improvisación, a la causalidad y a la casualidad”, explica.

Magallón Sicilia, que es su nombre artístico, tiende a hacer una pintura horizontal y tiende al orden. “No es algo preconcebido. Más bien, aunque intente distanciarme, acaba imponiéndose un cierto orden, ritmos, repeticiones. Si antes los vocablos que mejor me definían eran ruido, vacío y orden, ahora creo que eso ha cambiado, pero el orden sigue ahí”. Y se impone otra presencia, con más pujanza: el color.

“Sin duda. Ahora utilizo un color de fondo, rojo, blanco y gris, entre otros, y busco armonizar los colores entre sí, y aunque parezca difícil o desconcertante, a veces, creo que hay armonía en la utilización de muchas gamas de colores”, dice el artista, y revela que aunque su pintura sea geométrica y a menudo minimalista, con el marchamo de la elegancia y la sutileza, intenta “generar algo más que sensaciones: quiero contar una historia. Invito al espectador a pensar”.

Dice que si su exposición anterior era sobre la memoria, esta es sobre la identidad: quién es, qué tipo de artista, cómo evoluciona, qué hay en él ahora de lo que fue antaño. “Quizá eso no sea fácil de ver en mis cuadros. Pero yo tengo un afán: siempre aspiro a narrar una historia”.

De entrada, no parecía que Magallón Sicilia fuese un pintor narrativo. “El relato para mí es capital. En cada muestra cambio, me transformo, y quiero sentirme reflejado en cada proyecto, en su expresión, en la configuración general. Quiero ser otro y ser yo mismo, mediante variaciones de color. Yo no sé qué piensa el público ante mi obra. Por mi parte, tengo clara esa búsqueda de la identidad como artista y como persona”.

El artista, que expondrá hasta el 12 de julio, también sospecha que se acaba de iniciar un ambio en obra pictórica y que ahora está “en un período de transición que no sabe a dónde lo llevará”.