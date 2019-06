Danza, indie o música antigua, con un ojo puesto en el calor, en los festivales aragoneses

A solo dos días de que comience el mes de julio –junto a agosto, el que más festivales acumula en Aragón–, Zaragoza y la provincia de Huesca calientan motores con varias actuaciones artísticas que no se libran de las altas temperaturas registradas. Tanto que, de hecho, algunas de ellas han sufrido modificaciones como el festival Trayectos, la muestra de danza de la capital aragonesa, cuyas actuaciones de este viernes tuvieron que ser retrasadas una hora.

NOTICIAS RELACIONADAS Trayectos pone a Zaragoza en danza con una veintena de actuaciones

También tuvo que ser suspendido el espectáculo ‘Isla’, con la compañía D’Click, que estaba previsto previsto en la plaza mayor de Juslibol dentro del ciclo A la Fresca.

Este sábado, los bailes de ‘Trayectos’ se podrán ver en tres lugares de Zaragoza: la plaza de San Bruno, donde el grupo local Dinamiqa interpretará ‘Zoochosis’ a las 20.30; la plaza del Pilar, en la que Ana Borrosa realizará su espectáculo ‘Pinkfish’ a las 21.00, y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, al que Fabio Liberti llevará su espectáculo ‘Don’t Kiss’ a las 21.35.

Este viernes, los grupos Pájaro Mosca & Peace of Mind realizaron el espectáculo ‘Fronteras y mujeres’ en el Patio del Paraninfo de la Universidad, edificio que también acogió presentaciones de libros y proyecciones.

Destacado La sala Oasis anticipa este domingo con vermú y fiesta su cumpleaños número 110

Además de la danza de Trayectos, la música se distribuye por Zaragoza con propuestas como el I Pica Rock Solidario, en el Teatro de las Esquinas, en el que a partir de las 19.00 actuarán Tako, Pedro Botero o Black Ice en beneficio de la Asociación Motorista PICA, que lucha contra los abusos a la infancia. En el museo Pablo Serrano estará la banda turolense Effe a las 12.00, como parte de su segundo ciclo Azotea de Estrellas.

El festival Noches de Calor continúa también con la actuación de Álex Hyde en el Hotel Gran Vía a las 21.00, con entrada gratuita, misma circunstancia del concierto final de Ases del Barrio (Centro de Historias, 17.00) y de la actuación de Los 3 Norteamericanos como parte del ciclo A la Fresca (Centro Cívico de Monzalbarba, 20.30).

Fuera de la capital aragonesa, pero sí en su provincia, Épila entra este sábado en el ecuador de su III Festival de Música Antigua con la actuación del organista Marco Brescia a las 20.00 en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

Destacado Festivales de música en Aragón para el verano 2019

El indie y el Caribe

Otro de los platos fuertes de la programación musical del fin de semana se podrá degustar en la localidad oscense de Barbastro, donde este año el festival Polifonik Sound, especializado en el género independiente, cuenta con una de sus programaciones más variadas.

NOTICIAS RELACIONADAS Polifonik Sound 2019: así puedes disfrutar de la música independiente en Barbastro

La música comenzará a las 10.50, con Gonzalo de Teresa en la Bodega el Grillo y la Luna. Le tomará el relevo Marlango, con su ‘show acústico’, a las 12.15. Los DJ tomarán el Paseo del Coso desde las 12.45 hasta las 17.45, destacando la actuación de Sidonie a las 14.15.

En el recinto ferial, cuyas puertas abren a las 18.00, actuarán, entre otros, Alondra Bentley (19.55), Maryland (21.00), Carolina Durante (23.45) o Second (1.10). La fiesta terminará a las 5.45 y, con ella, la edición de este año del Polifonik.

Por su parte, Belver de Cinca continúa con su muestra artística itinerante Estoesloquehay. Hoy es el turno de Premios Pitita, The Royal Melon Orchestra y Mama Calypso and the Inmaculate Conceptions. Mañana, ‘Melocotomía’, Peliagudo Arte y Circo y The Dawlins.