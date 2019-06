Tras 13 años sin publicar, el autor de Hannibal Lecter vuelve con una novela

Tras 13 años sin publicar una novela, el escritor estadounidense Thomas Harris, el creador de Hannibal Lecter y 'El silencio de los corderos', vuelve con un nuevo 'thriller' sobre el mal, la avaricia y las consecuencias de una oscura obsesión.

La novela, titulada 'Cari Mora' y que será publicada por Suma de Letras el 3 de octubre, es la séptima de Thomas Harris, un autor que ha vendido 50 millones de libros y que lleva 20 años sin conceder una entrevista.

'Cari Mora' se ha colocado en los primeros puestos de las listas de más vendidos de The New York Times y de The Sunday Times, según ha informado la editorial española en un comunicado.

Thomas Harris vuelve a abordar en esta novela la parte más oscura del ser humano con dos protagonistas que se enfrentan en un duelo a muerte: el monstruo Hans-Peter y la colombiana Cari Mora, que cuida de una antigua mansión de Pablo Escobar, cerca de donde se ocultan 25 millones de dólares en oro.

Es la primera vez que Harris escribe sobre su ciudad de adopción desde hace 30 años, Miami, lo que aprovecha para tratar un tema de actualidad social como es el de los inmigrantes.

De las seis novelas escritas por Thomas Harris (Jackson, Tennessee, 1940), cinco han sido llevadas al cine. Hannibal Lecter tuvo también su serie de televisión y varias adaptaciones más, lo que lo ha convertido en un fenómeno de la cultura popular, explica la editorial.