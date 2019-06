Helena Bianco gana 'La Voz Senior', con más de 53 años de trayectoria a sus espaldas

Helana Bianco se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de 'La Voz Senior'. "Ella no es que necesite ganar, necesita honrar su memoria. Es mujer y quiere dar vida, y qué mejor que hacerlo sobre un escenario". Con estas palabras presentó Pablo López a la cantante.

Pablo acompañó a Helena al piano para realizar el dueto con el que interpretaron 'El Camino', una actuación tras la que Bianco no podía evitar emocionarse: "Muchas gracias por toda la vida que me estás dando. Cantar con él es inolvidable, es magnetismo, es fusión. Es muy fácil mirarle y fundirse dentro de él, por todo lo que transmite", aseguró la veterana artista.

Helena Bianco no se subía por primera vez a un escenario, porque lleva más de 53 años de trayectoria a sus espaldas. Arrancó con 'Los Mismos', dejando a su paso la friolera de hasta 18 números 1, como ella misma se encargó de señalar durante su paso por el programa: "Es un riesgo para mí participar aquí después de una trayectoria de más de 53 años y 18 números 1. No me esperaba, en este momento, estar participando en un concurso, a mi edad".

Desde 'El puente' a 'Voy a pintar las paredes con tu nombre' o 'Ata una cinta alrededor del viejo roble', números uno de los setenta en España de la cantante, en el 'talent show' de Antena 3 interpretó 'El Camino', deslumbrando al público. "No os lo podéis ni imaginar cómo me siento. Estoy pletórica, con taquicardia, emocionada. Esto es un renacer, me siento como si empezase con 15 añitos. Estoy muy feliz porque canto ante muchísimo público muy joven, que es lo que yo quería después de 53 años de carrera", afirmó con emoción.

Trayectoria artística

Nacida en Valladolid en 1948, Bianco comenzó a cantar con solo ocho años en festivales infantiles, y le cogió el gusto, pero fue de la mano de su grupo 'Los Mismos' cuando comenzó a hacerse un nombre en su juventud, destacando en eventos como el Festival de la Canción Internacional de Mallorca o el Festival del Miño. Así lo puso de manifiesto Pablo López durante la gran final del concurso de Antena 3: "Ella en 1968 estaba petándolo como nadie se imagina, y ahora sigue haciéndolo sobre este escenario".

El grupo triunfó en el I Festival Internacional de la canción Singing Europa'69, celebrado en Holanda, un éxito que les animó a intentar participar en Eurovisión. Así, en 1970, el grupo concursó en 'Pasaporte a Dublin', espacio de TVE en el que se escogía al representante español en el festival europeo, un objetivo que no logran. Es Karina quien vence en esta serie de especiales donde también compiten otros destacados artistas como Encarnita Polo, Rocío Jurado, Nino Bravo o Conchita Márquez Piquer. Pese a este tropiezo, Helena Bianco continúa su exitosa trayectoria durante toda la década de los setenta.

Posteriormente, Helena Bianco se une a Guillermo Antón para formar el grupo 'Bianco', con el que posteriormente, bajo el nuevo nombre de 'Los Amantes', intenta nuevamente representar a España en Eurovisión participando en el especial 'Misión Eurovisión', un programa en el que tampoco logra el pasaporte al festival, en manos en esa ocasión del grupo juvenil D'Nash.