El tenor Piotr Beczala abrirá la nueva temporada de Grandes Conciertos del Auditorio

El Auditorio de Zaragoza cerró a principios de este año su ciclo de Grandes Conciertos de Otoño con la actuación de un gran tenor internacional –el mexicano Javier Camarena–, e iniciará una nueva edición con otro, el polaco Piotr Beczala. En sentido estricto no será así, por cuanto el Ciclo de Grandes Conciertos de Otoño ya no existe: desaparece para fundirse con el de Primavera y constituir una temporada única, que irá de octubre a mayo.

NOTICIAS RELACIONADAS El tenor Javier Camarena, estrella de la Temporada de Grandes conciertos de Otoño

Beczala es una de las grandes voces del momento, una estrella internacional, el último gran triunfador en el Liceo de Barcelona. En el calendario de conciertos previstos para esta nueva etapa del Auditorio, además de las orquestas residentes (Los Músicos de Su Alteza, Al Ayre Español) y de algunos fijos en la programación anual (Orquesta de Cadaqués, Jonde) destacan también formaciones como la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, Bamberger Symphoniker, la Sinfónica de Lucerna o la Academy of St. Martin in the Fields. Además de todo ello, vendrán a Zaragoza dos grandes estrellas mediáticas del piano, Yuja Wang y Lang Lang, ambas aplaudidas ya en la ciudad. La presentación oficiosa de la nueva temporada se hizo hace unos días, durante el último concierto del ciclo de Primavera.

En total serán 16 conciertos, con los abonos a 590 euros (plateas), 435 (anfiteatros) y 240 (escenario). Se ofrece la posibilidad de abonarse a media temporada (conciertos alternos) por 360, 260 y 150 euros, respectivamente. Y se han incluido dos citas fuera de la temporada, la primera de ellas muy especial, por cuanto se quiere celebrar con ella el XXV aniversario del propio auditorio. Tendrá lugar el 4 de octubre, y la ofrecerán tres de sus formaciones residentes, las orquestas sinfónicas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, y el coro Amici Musicae.

La renovación de abonos comenzará el 16 de septiembre con quienes se habían suscrito al ciclo de Primavera. Dispondrán de una semana para la renovación y podrán conservar la localidad de la última temporada. La semana siguiente (23-28 de septiembre) será el turno de los abonados al ciclo de Otoño, que podrán elegir butaca según las localidades aún sin ocupar. Los nuevos abonos estarán disponibles a partir del lunes 30 de septiembre y durante una semana, y posteriormente (a partir del 14 de octubre) saldrán a la venta los abonos para media temporada. El 21 de octubre se ofrecerán al público las entradas sueltas para cada concierto.

La última temporada de conciertos de Otoño tenía un cartel con 11 citas, dos de ellas fuera de abono, y la de Primavera constaba de otras 11, una de ellas fuera de abono.