Gestores culturales de 7 países analizan el éxito de audiencias del Auditorio

Gestores culturales de once ciudades de siete países analizan en Zaragoza desde este lunes y hasta el miércoles el éxito de audiencias del Auditorio de la capital aragonesa resultado del proyecto europeo Adeste+, cuyo objetivo es hacer llegar la cultura a un público cada vez más variado y numeroso.

Alessandra Gariboldi, responsable del proyecto Adeste+, ha explicado a los medios que el reto ahora es conseguir junto con instituciones, organizaciones culturales y artistas que el desarrollo de audiencias sea algo estructural y con continuidad en el tiempo.

Este proyecto, continuación del Adeste que comenzó en 2013 y al que en 2018 se incorporó Zaragoza, está ahora acabando la primera fase, que ha consistido en la programación durante un año de actividades específicas con los grupos que cada uno de los quince socios decidió trabajar, "normalmente jóvenes y otros públicos excluidos de la participación cultural", ha explicado Gariboldi a los medios en un receso de la reunión.

En este sentido, ha destacado el caso de Zaragoza que logró transformar un proyecto europeo "en algo concreto para la ciudad" y con unos resultados "increíbles" en el caso del Auditorio lo que demuestra, ha dicho, que este tipo de iniciativas "pueden cambiar cosas".

El de este lunes es el segundo encuentro de los socios y va a servir para preparar el curso de verano que se va a desarrollar en septiembre en Lisboa para dar a conocer el trabajo "a cientos de programadores culturales".

En opinión de la vicealcaldesa, Sara Fernández, la participación en estos proyectos europeos es "fundamental" porque más allá de que aportan una financiación, son innovadores para la puesta en marcha de nuevas políticas, en este caso culturales, sirven para "situar a la ciudad en el mapa" y es "una fuente de enriquecimiento".

Con motivo de la reunión en Zaragoza, este lunes se desarrollará un taller en la Harinera ZGZ para abordar cómo trabajar con el público desde cualquier tipo de organización cultural. La primera parte de la sesión se centrará en el trabajo de Adeste+ para facilitar la labor de las organizaciones culturales a través del trabajo con audiencias.

En ella intervendrán Anne Torregiani, experta de la organización británica Audience Agency, que hablará sobre ‘Design Thinking’ y, posteriormente, el director del Centro Danés de Arte e Interculturalidad en Copenhague, Niels Righolt, se centrará en el papel de la participación en el desarrollo de la audiencia.

Mañana martes se analizarán experiencias reales de Adeste como las desarrolladas en Harinera ZGZ, que participa en el proyecto como socio artístico. Macarena Cuenca, de la Universidad de Deusto, y Diego Garulo, de Harinera ZGZ, contarán su experiencia dentro del proyecto y del trabajo con públicos.

El tercer taller se dedicará a la "Financiación europea para proyectos culturales: derribando mitos", organizado por Europa Creativa–Cultura España y Zaragoza Acompaña.

La reunión finalizará con una jornada de puertas abiertas en la que, bajo el título ‘Taking Risck’, se abordará el trabajo con audiencias.

El proyecto Adeste+ arrancó en diciembre de 2018 y está cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Con un horizonte de trabajo de cuatro años, su objetivo es favorecer que las organizaciones culturales se abran al público, promoviendo cambios organizativos y administrativos e innovador en los procesos para el desarrollo de audiencias.

En él participan socios de diferentes disciplinas culturales, como artes escénicas, museos y centros de producción multidisciplinarios. Junto al Ayuntamiento de Zaragoza forman parte del proyecto el Teatro Stabile de Torino (IT), Calouste Gulbenkian Foundation (PT), Croatia National Theatre I Zajc (HR), MercuryTheatre (UK), Norrebro Theatre (DK).

Además colaboran con socios en el ámbito de la investigación como la Fundación Fitzcarraldo (IT), The Audience Agency (Reino Unido), Centro de Artes e Intercultura (DK), Deusto University (ES), Mapa das Ideias (PT), Melting Pro (IT), Fundación Kultura Nova (HR) y socios institucionales como Compagnia di San Paolo, la ciudad de Varsovia o las fundaciones Gulbenkian y Kultura Nova.