La banda zaragozana 13Krauss se plantea su ‘Redención’

"Las etiquetas no nos apasionan, pero son una guía para quien no te ha escuchado. Hacemos folk, sobre todo con aire celta, pero con base punk, que es lo que nos gusta". Miguel Buesa es bajista y miembro fundacional de 13Krauss, banda zaragozana que ha lanzado este año su tercer disco, ‘Redención’; más madera para los apabullantes directos que caracterizan a este grupo puntero en su lenguaje musical dentro del panorama español.

"Empezamos en 2012. Éramos como tantos otros, un grupo de colegas que disfrutaba de la música y se animó a juntarse en una idea, que al principio no estaba clara; cuando descubrimos nuestro gusto común por el folk, el rock y el punk entendimos que esa era la vía, y enseguida empezamos a trabajar las canciones de nuestro primer disco, ‘Seguir en pie’. En 2016 editamos ‘The end is nigh’; lo de ‘nigh’ es un sinónimo arcaico en inglés de ‘near’, así que el título dice ‘el fin está cerca’, una fórmula de las profecías del fin del mundo. Ahora toca redimirse". El cambio más notorio en este disco es la voz líder, que asume Mario Funes. "Mario –explica Buesa– lleva en el grupo desde el principio con la guitarra y tenía mucha importancia en los coros; cuando nos vimos sin cantante quedó claro que lo más natural es que fuera Mario. No le ha costado nada, y además tiene mucha presencia escénica". El resto del grupo lo componen Franchi (guitarra eléctrica), Davo (batería), Guillermo (violín) y Víctor (banjo, vientos).

El grupo ya ha probado las carreteras europeas. "En 2014 –explica Buesa– un promotor alemán nos organizó una gira de 10 días por su país, Francia, Bélgica y República Checa; al principio andábamos escépticos, pero fue muy bien. De hecho, repetimos en 2015; era emocionante ver a gente en Polonia o Alemania coreando las canciones y diciéndote que habían venido de otra ciudad a vernos. Otra gran experiencia fue girar por España con The Real McKenzies, banda a la que admiramos todos los miembros del grupo; son muy buenos, han tocado en todo el mundo y siguen pisando el suelo. De Aragón, Ixo Rai! y Más Birras son nuestros grupos preferidos". 13Krauss tocará en el Franja Rock de Peñarroya de Tastavins el 29 de junio; el siguiente fin de semana acudirá al décimo aniversario del Celti Teuillac, al norte de Burdeos, donde ya triunfó hace dos años. Una semana después va al Catalunya Celta de Bagá (al norte de la provincia de Barcelona, cerca de Puigcerdá) y el 20 de julio actuará en la ciudad gala de Oloron.

