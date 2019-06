Vanesa Romero: "La que se avecina’ es la mejor escuela que se puede tener"

Vanesa Romero es para muchos Raquel, el personaje que interpreta en ‘La que se avecina’, serie de la que Telecinco está emitiendo su undécima temporada y que ahora se encuentra en pleno rodaje de la duodécima (comenzó en noviembre y, tras un próximo parón veraniego, se retomará el trabajo en otoño).

La producción no tiene visos de plantearse el fin, cosa que hace feliz a la actriz alicantina, quien se considera una "privilegiada" por pertenecer al grupo de actores que hacen de esta serie, a su juicio, "un fenómeno social". Alcanzar cuotas de audiencia de más del 19% en estos momentos de gran competencia televisiva es, para Romero, "increíble".

Hizo estas reflexiones el pasado jueves en Zaragoza, una ciudad que le encanta y a donde se desplazó como imagen de El Corte Inglés, que presentaba la reorganización de su primera planta en el paseo de Sagasta, la dedicada a la moda femenina, donde desde ahora la oferta se ordenará por estilos y en la que sus marcas exclusivas, como Michael Kors, Maje o Zadig y Voltaire, tendrán mayor presencia.

No esconde Vanesa Romero su gusto por la moda y por la ropa –"me encanta comprarla", confiesa–, hasta el punto de admitir que a veces acumula demasiada. "Voy a muchos actos, me hago fotos, colaboro con marcas... es una locura". También disfruta de la compra ‘on line’. Por eso, dice que a veces tiene "crisis", que le llevan a deshacerse de ciertas prendas que acaba regalando a amigas ("que se ponen muy contentas") o donándolas.

Canal de You Tube

Fruto también de esta afición por la moda y el bienestar personal, hace un tiempo que Vanesa Romero se ha lanzado con un canal en You Tube, donde ya tiene miles de seguidores. Fue una manera también de intentar acercarse a su público. "Muchos me conocen como Raquel, pero llegó un momento en el que quería también que me conocieran a mí, así que me animé a este formato en el que conectas más directamente con la gente y en el que he acumulado muchas experiencias". En You Tube, Vanesa dice mostrarse "más natural, aunque me costó encontrar el tono (los primeros vídeos los repetía decenas de veces), pero ahora estoy muy a gusto y me permite responder a muchas cosas que me preguntan mis seguidores". En estos vídeos, la actriz da consejos y pone ejemplos de sus rutinas de belleza diarias.

Pero no solo ‘La que se avecina’ y el canal de You Tube ocupan a Vanesa Romero profesionalmente. En estos años se ha lanzado también a escribir un libro y, asimismo, un guión de un cortometraje que se empezará a rodar este verano. Su libro, publicado hace seis años, llevaba el título de ‘Reflexiones de una rubia’. Y, con las herramientas de la literatura de autoayuda, la actriz, que también fue Miss Alicante, se desnudó para contar la dura historia de cuando sufrió acoso escolar en su adolescencia. La experiencia le resultó tan gratificante que se ha animado a escribir otro libro, aunque esta vez será una novela de la que aún no quiere desvelar nada. Para Vanesa, "la escritura ha formado parte siempre de mi vida, desde pequeña, cuando muchas veces prefería sentarme a escribir cosas que se me ocurrían que ir a jugar".

En cuanto al cortometraje, tampoco quiere soltar prenda, aunque anuncia que será una tragicomedia. Para ella, ‘La que se avecina’, con algunos de los guionistas más brillantes del panorama televisivo, "es la mejor escuela que he podido tener; aprendo cada día y aprendo de todos y de todo", contó.