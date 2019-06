Estudiante del Master de Gestión del Patrimonio, quiere crear una agencia de viajes para llevar españoles al país asiático

Se llama Yue Zhang, nació hace 25 años en la ciudad de Harbin y en los últimos meses se le está viendo a menudo en la iglesia zaragozana de Santa Engracia. Zhang está realizando allí sus prácticas del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural, bajo la dirección del historiador Antonio Mostalac, y está desarrollando una intensa actividad. Trabaja en la traducción al chino de la página web de la parroquia y ha servido de improvisada guía del monumento.

"De Santa Engracia lo que más me impresiona es su fachada, con muchas huellas históricas e impresionante desde el punto de vista estético -señala-. Pero, si nos centramos en el apartado histórico, entonces lo más destacado, sin duda alguna, es la cripta".

Yue Zhang estudió letras chinas y se cambió a las letras hispanas seducida por la cultura española. Esa seducción, todo hay que decirlo, se inició viendo series como 'Física y Química' o 'El ministerio del tiempo'. Aunque también pesaron razones más trascendentes. "El español es un idioma muy bonito para hablar con Dios -apunta-. Su melodía, su ritmo, son idóneos para ello. Yo he venido muchas veces a misa y lo he comprobado por mí misma".

La estancia de Yue Zhang en Zaragoza toda a su fin, y muy pronto viajará a Madrid, donde tiene previsto estudiar un Máster de Marketing. En el horizonte, crear una agencia de viajes que lleve españoles a zonas poco conocidas de China.

"Me gusta mucho mi país y, aunque hay muchas zonas maravillosas, veo que los turistas españoles, y los europeos en general, acaban visitando siempre los mismos sitios, Pequín, Shanghái y poco más. Hay zonas en el interior con mucho potencial turístico".

Y, si el proyecto sale adelante, también quiere traer ciudadanos chinos a España. El país asiático constituye ya la primera procedencia de visitantes del extranjero a Zaragoza: 69.520 visitantes el año pasado, el 19,8% del total, más que de la fronteriza Cataluña.

"Zaragoza no es una ciudad muy conocida en China. Los visitantes de mi país se decantan casi siempre por Madrid, Barcelona o Sevilla -señala-. Pero Zaragoza está muy bien, es lo que nosotros llamaríamos una 'joya fría'. Lo primero que vi en la ciudad fue, lógicamente, el Pilar. Y me gustó muchísimo, sus dimensiones, su arquitectura, cómo te envuelve cuando estás dentro... Si levantas la vista al cielo las pinturas te parecen reales. Pero Zaragoza tiene mucho más. Los chinos, cuando viajamos al extranjero, vamos buscando cosas antiguas, históricas, y saber más sobre el origen de las tradiciones. Zaragoza merece una visita de tres días porque, además del Pilar, hay que visitar la Aljafería, Santa Engracia, el Museo de Goya el Puente de Piedra...". A su juicio, la capital aragonesa posee tantos atractivos como cualquier ciudad andaluza. Y si no hay mucha afición al flamenco o a los toros, "no importa, porque aquí tenéis la jota".